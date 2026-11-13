Tragédia com quadriciclos em meio a calor escaldante chega à quarta morte e acende alerta - (crédito: Reprodução/Instagram)

A morte de uma turista de 32 anos após um passeio de quadriciclo no deserto de Las Vegas, nos Estados Unidos, colocou em evidência os riscos das atividades de aventura em meio às temperaturas extremas da região.

Chynna Otero-Aqueron é a quarta mulher a perder a vida em circunstâncias semelhantes durante excursões com veículos desse tipo nos últimos anos.

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Natural de Buffalo, em Nova York, Chynna morreu em agosto, quando participava de um passeio sem acompanhamento de guias na região de Nellis Dunes.

Durante o percurso, o quadriciclo que conduzia capotou. Ela e uma amiga, identificada como Tatiana Gavila, não conseguiram colocar o veículo novamente na posição correta e acabaram isoladas no deserto.

Na ocasião, os termômetros registravam aproximadamente 42 °C. Sem conseguir informar com precisão a localização às equipes de emergência, as duas enfrentaram dificuldades para conseguir socorro.

Durante uma ligação para o serviço de atendimento, Tatiana relatou uma sensação incomum pelo corpo, como se formigas estivessem caminhando sobre sua pele, um possível sinal do início de um quadro relacionado ao calor excessivo.

Quando os socorristas chegaram, Chynna já não resistiu. O laudo apontou estresse térmico ambiental e lesões provocadas por impacto como causas da morte. Tatiana também precisou receber atendimento médico no local.





Outras três turistas morreram em passeios semelhantes

Entre as vítimas identificadas está Eleesha Dorsey, de 31 anos, que morreu em julho de 2023. Natural de Maryland, ela organizava uma comemoração de despedida de solteiro para o irmão quando decidiu incluir um passeio de quadriciclo na programação.

A atividade aconteceu em Nellis Dunes, em um dia no qual a temperatura chegou a aproximadamente 43 °C.

Cerca de uma hora depois do início da excursão, Eleesha passou mal e decidiu retornar ao ponto de partida. Um dos participantes percebeu seu desaparecimento e iniciou as buscas com um guia. A turista foi encontrada inconsciente.

Apesar de aproximadamente 17 minutos de tentativas de reanimação, ela não sobreviveu. A temperatura interna de seu corpo chegou a 46 °C, segundo os investigadores.

Outra vítima foi Nakeia Cole, de 42 anos, enfermeira de Youngstown, em Ohio. Ela morreu em 8 de julho de 2023, depois de sair para um passeio com o marido.

Durante o trajeto, a mulher entrou em contato com a empresa responsável pela atividade para informar que estava perdida. A orientação recebida foi procurar um ponto mais elevado e seguir na direção da Las Vegas Boulevard.

O marido retornou ao local de aluguel sem ela. Aproximadamente uma hora e meia depois do primeiro pedido de ajuda, uma funcionária encontrou Nakeia sem sinais de resposta, em uma área onde aparentemente havia ocorrido um acidente. O laudo médico apontou doença relacionada ao calor e ferimentos provocados por uma colisão.

A quarta morte identificada pela investigação, além das três ocorridas em passeios na região de Nellis Dunes, foi a de Lashawn Ashe, de 33 anos.

Ela morreu em julho de 2026 durante uma excursão pelo deserto de Mojave, na região de White Hills, no Arizona. A mulher havia saído de Nova York e se mudado recentemente para Dallas.

Segundo o relato de familiares, Lashawn começou a ficar para trás durante o percurso. Seu tio, Darryl Taylor, a encontrou caída no chão enquanto outras pessoas tentavam ajudá-la com água e bebidas isotônicas. A vítima apresentava sinais graves de superaquecimento e morreu em decorrência de hipertermia.

Investigação aponta falhas de segurança

Além de reunir os quatro casos, a reportagem identificou possíveis problemas na fiscalização das empresas que oferecem passeios de quadriciclo na região.

Três das mortes estão relacionadas a operadoras que, segundo uma ação judicial contra o Departamento de Gestão de Terras dos Estados Unidos (BLM), realizavam atividades sem as autorizações necessárias.

Familiares de Eleesha Dorsey responsabilizam empresas de turismo, o BLM e a plataforma de venda de ingressos Viator por supostas falhas na adoção de medidas preventivas. A ação judicial questiona a ausência de fiscalização e cobra providências para evitar novas mortes.

Entre as medidas defendidas pela mãe de Eleesha estão a instalação de rastreadores GPS nos veículos, a suspensão dos passeios quando as temperaturas ultrapassarem determinados limites e a realização de orientações de segurança mais completas antes das excursões.

A investigação também destacou que o calor extremo representa um risco recorrente no deserto de Nevada, onde centenas de mortes relacionadas às altas temperaturas são registradas anualmente.