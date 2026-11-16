Videogame com bomba escondida explode e destrói loja; empresário é preso

Uma disputa comercial terminou em um atentado criminoso contra uma loja de eletrônicos em Santo André, na Grande São Paulo.
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Um empresário foi preso nesta segunda-feira (16), suspeito de enviar um videogame equipado com explosivos para um estabelecimento rival. A investigação aponta que o objetivo seria eliminar a concorrência no ramo de assistência técnica.
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O ataque aconteceu em 23 de outubro, justamente no dia da inauguração do comércio que se tornou alvo da ação.
O equipamento foi levado ao local por um entregador de aplicativo, que não sabia que transportava uma bomba.
A encomenda teria sido apresentada como um videogame que precisava passar por um procedimento de desbloqueio.
Sem desconfiar do perigo, o proprietário da loja guardou o aparelho em uma gaveta e continuou trabalhando.
Pouco depois, por volta das 18h10, o dispositivo começou a soltar fumaça e explodiu. Dois funcionários estavam no estabelecimento no momento da detonação e sofreram queimaduras nas pernas. Apesar dos ferimentos, eles não correm risco de morte.
Imagens das câmeras de segurança registraram a violência da explosão. Os trabalhadores aparecem percebendo algo estranho antes de serem surpreendidos pela detonação.
O impacto provocou danos à estrutura do imóvel, atingindo parte do teto e destruindo móveis e equipamentos.
Investigação aponta possível motivação comercial
De acordo com a Polícia Civil, Everton seria proprietário de três estabelecimentos do mesmo segmento, sendo dois deles situados na mesma rua onde funcionava a loja atacada.
A abertura do novo negócio, que havia sido divulgada nas redes sociais e por meio de panfletagem, teria provocado insatisfação no investigado.
A perícia identificou duas cargas explosivas de capacidade semelhante dentro do videogame. Entretanto, somente uma delas foi detonada.
Os investigadores apontaram que, caso os dois dispositivos tivessem funcionado, o resultado poderia ter sido ainda mais grave, inclusive com risco de morte para as pessoas que estavam no local e danos a imóveis vizinhos.
O entregador responsável pelo transporte também foi identificado durante as apurações. Conforme a investigação, ele prestava serviços por meio de uma plataforma e não tinha conhecimento do conteúdo da encomenda. O pedido teria sido solicitado pelo suspeito a partir de uma rua pouco movimentada de Santo André, numa tentativa de evitar suspeitas.
A polícia também apura um possível histórico de sabotagem comercial envolvendo o estabelecimento. Um antigo proprietário do imóvel relatou ter enfrentado problemas semelhantes anteriormente, mas não atribuiu diretamente a responsabilidade a Everton.
Suspeito foi preso nesta segunda-feira
A prisão temporária de Everton Yoshizumi Lima foi realizada pela Polícia Civil nesta segunda-feira (16), durante uma operação conduzida por equipes do 5º Distrito Policial de Santo André. Além da ordem de prisão, a Justiça autorizou quatro mandados de busca e apreensão em endereços relacionados ao investigado.
O empresário é investigado por tentativa de homicídio qualificado, com agravantes relacionados à motivação torpe e ao emprego de artefato explosivo. A polícia ainda busca esclarecer a origem dos materiais utilizados na fabricação da bomba e reunir provas sobre o planejamento do ataque.
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