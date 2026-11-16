Campeão brasileiro da Copa do Mundo morre aos 94 anos

O futebol brasileiro perdeu neste domingo (15) um dos integrantes da geração responsável pelo primeiro título mundial do país.
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Dino Sani morreu aos 94 anos, conforme confirmação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que comunicou o falecimento por meio das redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.
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Natural de São Paulo, o ex-jogador ocupava uma posição especial entre os campeões da Copa de 1958: após a morte de Zagallo, em 2024, passou a ser o mais velho integrante daquela seleção ainda vivo.
Após a confirmação do falecimento, a Confederação Brasileira de Futebol divulgou uma homenagem ao ex-atleta, destacando sua participação na conquista histórica de 1958 e a importância de sua trajetória para o esporte nacional.
"A CBF lamenta profundamente o falecimento de Dino Sani, integrante da equipe campeã mundial em 1958, que conquistou a primeira estrela para o Brasil.
Dino Sani deixa um legado de conquistas e uma história que será sempre lembrada pelo futebol brasileiro. Nossa solidariedade aos familiares, amigos e admiradores. Descanse em paz, campeão", declarou a entidade.
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