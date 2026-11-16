Campeão brasileiro da Copa do Mundo morre aos 94 anos - (crédito: Reprodução/Instagram)

O futebol brasileiro perdeu neste domingo (15) um dos integrantes da geração responsável pelo primeiro título mundial do país.

Dino Sani morreu aos 94 anos, conforme confirmação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que comunicou o falecimento por meio das redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.

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Natural de São Paulo, o ex-jogador ocupava uma posição especial entre os campeões da Copa de 1958: após a morte de Zagallo, em 2024, passou a ser o mais velho integrante daquela seleção ainda vivo.

Após a confirmação do falecimento, a Confederação Brasileira de Futebol divulgou uma homenagem ao ex-atleta, destacando sua participação na conquista histórica de 1958 e a importância de sua trajetória para o esporte nacional.

"A CBF lamenta profundamente o falecimento de Dino Sani, integrante da equipe campeã mundial em 1958, que conquistou a primeira estrela para o Brasil.

Dino Sani deixa um legado de conquistas e uma história que será sempre lembrada pelo futebol brasileiro. Nossa solidariedade aos familiares, amigos e admiradores. Descanse em paz, campeão", declarou a entidade.