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Campeão brasileiro da Copa do Mundo morre aos 94 anos

Neste domingo (15), a CBF confirmou a morte do ex-jogador da Seleção Brasileira, Dino Sani

Campeão brasileiro da Copa do Mundo morre aos 94 anos - (crédito: Reprodução/Instagram)
Campeão brasileiro da Copa do Mundo morre aos 94 anos - (crédito: Reprodução/Instagram)

O futebol brasileiro perdeu neste domingo (15) um dos integrantes da geração responsável pelo primeiro título mundial do país.

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Dino Sani morreu aos 94 anos, conforme confirmação da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que comunicou o falecimento por meio das redes sociais. A causa da morte não foi divulgada.

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Natural de São Paulo, o ex-jogador ocupava uma posição especial entre os campeões da Copa de 1958: após a morte de Zagallo, em 2024, passou a ser o mais velho integrante daquela seleção ainda vivo.

Após a confirmação do falecimento, a Confederação Brasileira de Futebol divulgou uma homenagem ao ex-atleta, destacando sua participação na conquista histórica de 1958 e a importância de sua trajetória para o esporte nacional.

"A CBF lamenta profundamente o falecimento de Dino Sani, integrante da equipe campeã mundial em 1958, que conquistou a primeira estrela para o Brasil.

Dino Sani deixa um legado de conquistas e uma história que será sempre lembrada pelo futebol brasileiro. Nossa solidariedade aos familiares, amigos e admiradores. Descanse em paz, campeão", declarou a entidade.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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Mariana Morais

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Por Mariana Morais
postado em 16/11/2026 10:42
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