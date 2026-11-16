Fãs tratam Bruna Biancardi como coitada após rumores de traição de Neymar com Virginia

Nem mesmo o oitavo mês de gestação impediu que Bruna Biancardi voltasse a ter sua vida pessoal envolvida em uma polêmica.
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Após a circulação de rumores sobre uma suposta pegação entre o jogador e Virginia Fonseca, a influenciadora passou a receber manifestações de solidariedade nas redes sociais.
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A história começou a repercutir depois que um veículo de imprensa divulgou que Neymar e Virginia teriam sido vistos aos beijos durante uma festa particular, realizada em 6 de novembro, antes do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1.
O episódio ganhou força nas redes sociais e provocou reações do próprio atacante do Santos. Além de negar publicamente qualquer envolvimento com a empresária, o jogador deixou de segui-la no Instagram, atitude que também chamou a atenção dos internautas.
Enquanto o assunto movimentava a internet, seguidores de Bruna utilizaram as publicações da influenciadora para deixar mensagens de apoio.
Muitos, inclusive, trataram a famosa como vítima e demonstraram preocupação com a exposição da companheira do atleta justamente neste período da gestação.
"Toda vez que essa mulher tá preste a dar a luz alguém vem tirar a paz dela", escreveu uma seguidora.
"Maezinha que Deus te blinde de todo mal. Triste uma mulher grávida ter que ver seu nome em páginas de fofocas sendo que não tem culpa de nada", lamentou outra internauta.
Uma terceira pessoa também deixou uma mensagem de solidariedade: "Quem é luz nesse mundo, sofre! As trevas odeiam a luz".
Biancardi espera seu terceiro filho, fruto de seu relacionamento com o craque da Seleção Brasileira.
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