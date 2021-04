O Evento

A indústria química é um dos mais importantes e dinâmicos setores da economia brasileira, ocupando o sexto lugar no ranking mundial em faturamento. Este cenário oferece inúmeras oportunidades para a retomada de investimentos, aumento da competitividade e crescimento do país. Para promover um amplo debate, o Correio Talks Live reunirá especialistas e autoridades que irão discutir sobre os principais desafios e impactos da revogação do Regime Especial da Indústria Química. Participe enviando sua pergunta.