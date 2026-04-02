Quando o trabalhador não conhece seus direitos, o prejuízo é real

Por Isabella Limeira* — A legislação trabalhista brasileira é extensa e prevê uma série de garantias destinadas a proteger o trabalhador. Ainda assim, no cotidiano das relações de emprego, muitos desses direitos seguem sendo ignorados. O desconhecimento por parte de alguns dos trabalhadores faz com que muitas pessoas não recorram ao Poder Judiciário nem busquem a Justiça para reivindicar direitos que podem ter sido desrespeitados.

Esse cenário ajuda a explicar por que questões relacionadas à jornada de trabalho estão entre os temas mais recorrentes nas ações analisadas pela Justiça do Trabalho. Horas extras não pagas corretamente, intervalos que deixam de ser respeitados e adicionais legais ignorados estão entre as situações mais comuns. Em muitos casos, o problema não começa no conflito judicial, mas muito antes, quando o trabalhador sequer percebe que um direito deixou de ser cumprido.

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Um exemplo frequente envolve as horas extras. Pela legislação brasileira, a jornada padrão é de até oito horas diárias e 44 horas semanais. O que ultrapassa esse limite deve ser remunerado com acréscimo mínimo de 50%. Na prática, porém, pequenas prorrogações da jornada acabam sendo naturalizadas. Permanecer alguns minutos após o expediente, responder demandas fora do horário ou iniciar atividades antes do registro do ponto pode parecer algo pontual, mas, quando se torna rotina, representa trabalho que deveria ser remunerado.

Outro direito frequentemente negligenciado é o intervalo para descanso e alimentação. A pausa durante a jornada não é um detalhe burocrático da lei, mas uma medida voltada à saúde e à segurança do trabalhador. Mesmo assim, não é raro encontrar profissionais que reduzem ou simplesmente deixam de fazer esse intervalo para cumprir metas ou atender à dinâmica do trabalho.

Também há confusão quando o assunto são adicionais previstos na legislação. O adicional noturno e o adicional de insalubridade, por exemplo, são direitos que ainda geram muitas dúvidas. Em determinadas atividades, esses valores representam uma parcela relevante da remuneração e não podem ser tratados como mera liberalidade da empresa.

Grande parte dessas situações revela um problema mais amplo: a distância entre o que a legislação prevê e o que os trabalhadores efetivamente conhecem. Quando a informação não circula de forma clara, abre-se espaço para interpretações equivocadas e, consequentemente, para prejuízos financeiros que, muitas vezes, passam despercebidos durante anos.

Essa falta de conhecimento também aparece quando se discute as formas de contratação. O regime da CLT garante direitos como férias remuneradas, 13º salário, FGTS e indenização em caso de demissão sem justa causa. Já nas contratações como pessoa jurídica ou trabalhador autônomo, essas garantias não existem. O problema surge quando essa modalidade é utilizada para mascarar uma relação de emprego, prática conhecida como "pejotização".

Nessas situações, o trabalhador muitas vezes aceita o modelo sem compreender plenamente as diferenças ou os riscos envolvidos. Quando surgem conflitos, percebe-se que a ausência de vínculo formal significou, na prática, a perda de uma série de proteções previstas na legislação.

Outro momento que costuma gerar dúvidas é o da rescisão do contrato. Verbas como férias proporcionais, 13º salário, aviso-prévio e a multa de 40% sobre o FGTS podem parecer apenas termos técnicos em um documento, mas representam direitos financeiros importantes que precisam ser corretamente calculados e pagos.

Diante desse cenário, a informação se torna uma ferramenta essencial de proteção. Conhecer os próprios direitos não significa adotar uma postura de confronto nas relações de trabalho, mas, sim, compreender quais são as regras que organizam essa relação.

Quando trabalhadores conhecem melhor a legislação que os protege, conflitos tendem a ser evitados, abusos são mais facilmente identificados e o equilíbrio nas relações profissionais se fortalece. No fim das contas, informação também é uma forma de garantir dignidade no trabalho.

Professora do curso de direito do Centro Universitário do Distrito Federal (UDF)*

