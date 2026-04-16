O rigor do TST e o novo custo da desatenção trabalhista

Por Sergio Pelcerman* — A recente decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) que anulou o pedido de demissão de uma empregada doméstica gestante sem assistência sindical não representa uma ruptura, mas um endurecimento relevante na interpretação das garantias já previstas na legislação. Ao aplicar a tese vinculante do Tema 55, a Corte reforça um ponto sensível para empregadores: a formalidade, nesses casos, deixou de ser detalhe e passou a ser condição de validade.

O entendimento consolida a leitura de que a proteção à maternidade — com fundamento constitucional — deve prevalecer mesmo quando o desligamento parte, em tese, da própria trabalhadora. A exigência de assistência sindical, prevista no artigo 500 da CLT, ganha contornos mais objetivos e, na prática, transforma-se em um filtro rigoroso para a validade do pedido de demissão de gestantes.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O impacto é direto. Ao mesmo tempo em que aumenta a previsibilidade jurídica, a decisão eleva o risco trabalhista. Empresas que não observaram essa cautela, mesmo em situações já formalizadas, passam a enfrentar um potencial passivo relevante. A ausência de assistência sindical cria uma presunção robusta de invalidade, invertendo o ônus da prova e tornando a defesa, na prática, extremamente difícil.

O caso concreto julgado pela 5ª Turma é emblemático: ainda que o Tribunal Regional do Trabalho tenha validado a rescisão com base na iniciativa da trabalhadora, o TST reformou a decisão e determinou o pagamento integral do período de estabilidade. A mensagem é clara — a vontade formalizada não basta quando há vulnerabilidade jurídica envolvida.

Esse movimento tende a ampliar a judicialização. A estabilidade gestacional já é tema recorrente na Justiça do Trabalho, especialmente em grandes centros como São Paulo. Com a uniformização do entendimento, é natural que mais ações sejam propostas, seja para revisar desligamentos passados, seja para questionar procedimentos adotados sem a devida cautela.

Para o empregador, o recado é inequívoco: a gestão de riscos trabalhistas exige mais do que boa-fé — exige conformidade estrita com os requisitos legais. Em um ambiente regulatório cada vez mais rigoroso, a negligência procedimental pode custar caro.

Sócio da área trabalhista do Almeida Prado e Hoffmann*

