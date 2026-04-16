Gestão da DCTF exige integração e estratégia fiscal

Por Gustavo Maffioletti* — Quais são os principais riscos financeiros e jurídicos para as empresas que continuam tratando a DCTF apenas como uma obrigação operacional, e que mudanças práticas o senhor recomenda para transformá-la em uma ferramenta estratégica de gestão fiscal?

O maior risco não está na multa por atraso, está no que a DCTF revela sobre a empresa quando é mal preenchida. Uma declaração inconsistente pode gerar malha fiscal, bloqueio de CND, impedimento em licitações, restrição de crédito bancário e, nos casos mais graves, autuações com qualificação de dolo.

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O problema de fundo é cultural. Muitas empresas tratam a DCTF como tarefa de sistema, delegada para contabilidade sem processo definido e sem integração com o planejamento tributário. O resultado é previsível: a obrigação que deveria ser um instrumento de controle vira um ponto cego de gestão.

E aqui está o ponto que poucas empresas enxergam: a DCTF não serve apenas para reportar, ela deveria refletir uma estratégia. Quando a contabilidade operacional trabalha isolada, sem conexão com advogados especializados em planejamento tributário, a empresa cumpre a obrigação, mas desperdiça oportunidades reais de otimização da carga tributária. Créditos não aproveitados, enquadramentos ineficientes e oportunidades por alterações legislativas, judiciais e administrativas que sequer chegam à declaração representam algo grave no mercado atual: dinheiro da empresa que fica no bolso do fisco. A consultoria tributária é o investimento que transforma conformidade fiscal em ganho de margem.

As mudanças práticas que recomendo são objetivas. Instituir conferência integrada entre fiscal, contabilidade e financeiro antes de qualquer envio. E, mais decisivo, garantir que o planejamento tributário conduzido por especialistas externos esteja permanentemente conectado à rotina contábil. Quando não há sinergia entre a empresa, a contabilidade e os especialistas tributários, a empresa paga mais imposto do que deveria, perde margem para o concorrente e ainda corre risco de autuação.

Tratar o calendário tributário como planejamento estratégico, e não como lembrete de vencimento, é o que separa empresas que sobrevivem disputando preço sem margem daquelas que usam a gestão tributária como alavanca real de competitividade.

Advogado tributarista do Maffioletti & Arndt Advogados*

