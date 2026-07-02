Contratos resilientes são a melhor resposta à incerteza econômica

Por Daniel Lopes* — Vivemos um momento em que a insegurança econômica deixou de ser um evento extraordinário para se tornar parte da rotina das empresas. Juros elevados, inflação persistente, volatilidade cambial, restrição ao crédito e mudanças regulatórias sucessivas alteram, em pouco tempo, as condições que serviram de base para inúmeros contratos empresariais.

Diante desse cenário, acredito que a principal mudança não está apenas na economia, mas na forma como empresas precisam encarar seus contratos. Eles já não podem ser vistos como documentos estáticos, assinados para permanecer inalterados até o fim de sua execução. Devem funcionar como instrumentos capazes de acomodar mudanças sem comprometer a continuidade dos negócios.

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Tenho observado um crescimento expressivo das renegociações contratuais. Em vez de romper relações comerciais ou recorrer imediatamente ao Judiciário, empresas vêm buscando soluções negociadas para reequilibrar obrigações e preservar parcerias. Essa postura, além de reduzir custos e insegurança, demonstra maturidade na gestão dos negócios.

Isso não significa que qualquer aumento de custos justifique a revisão de um contrato. O Direito brasileiro estabelece critérios rigorosos para a aplicação de mecanismos como a revisão por onerosidade excessiva ou as hipóteses de força maior. Cada situação exige análise individualizada, demonstração do desequilíbrio e provas consistentes.

Ao mesmo tempo, cresce a importância da prevenção. Contratos bem estruturados, com regras claras para renegociação, compartilhamento de riscos, reajustes econômicos e tratamento de eventos extraordinários oferecem muito mais segurança às partes do que modelos genéricos, elaborados para qualquer situação.

As chamadas cláusulas de hardship, por exemplo, representam uma evolução importante ao estabelecer previamente como as partes deverão agir quando acontecimentos imprevisíveis alterarem significativamente a base econômica do contrato. Em vez de ampliar conflitos, elas incentivam o diálogo e reduzem a incerteza.

Acredito que essa será a principal tendência dos próximos anos. A boa gestão contratual deixará de ser apenas uma preocupação jurídica para se consolidar como um instrumento estratégico de governança e competitividade.

Em um ambiente econômico cada vez mais volátil, empresas que investem em contratos resilientes não apenas reduzem riscos. Elas aumentam sua capacidade de adaptação, preservam relações comerciais e criam condições mais sólidas para crescer mesmo em tempos de incerteza.



Especialista em contratos empresariais, sócio do escritório Almeida Prado & Hoffmann Advogados*