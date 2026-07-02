Escala 6x1: a negociação coletiva pode ser o caminho

Por Marco Antonio Coelho* — A discussão sobre o futuro da escala de trabalho 6x1 tem ocupado espaço crescente no debate público brasileiro. Propostas que buscam alterar o modelo atualmente adotado por diversos setores da economia reacenderam discussões sobre qualidade de vida, produtividade, competitividade empresarial e proteção ao trabalho.

Embora o tema tenha avançado no cenário político, ainda existe considerável incerteza sobre os rumos que a matéria poderá tomar durante sua tramitação no Senado Federal. Entre as possibilidades discutidas, está a adoção de mecanismos que permitam uma implementação gradual de eventuais mudanças, bem como a valorização da negociação coletiva como instrumento para a construção de soluções adaptadas às diferentes realidades econômicas e setoriais. Essa perspectiva merece atenção especial das empresas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O debate sobre a jornada de trabalho frequentemente é conduzido sob uma lógica de oposição entre interesses empresariais e direitos dos trabalhadores. No entanto, a experiência das relações coletivas de trabalho demonstra que soluções sustentáveis costumam surgir justamente da capacidade de diálogo entre empregadores e entidades representativas dos empregados.

A realidade do mercado de trabalho brasileiro é extremamente diversa. Setores como comércio, indústria, logística, saúde, turismo e prestação de serviços operam sob dinâmicas distintas, com demandas operacionais, sazonalidades e necessidades de mão de obra que nem sempre podem ser tratadas por meio de uma regra uniforme. Por essa razão, a negociação coletiva surge como um instrumento capaz de equilibrar interesses e construir modelos compatíveis com as particularidades de cada atividade econômica.

Desde a Reforma Trabalhista de 2017, o ordenamento jurídico brasileiro passou a reconhecer de forma mais expressiva a prevalência do negociado sobre o legislado em diversas matérias trabalhistas. Esse movimento fortaleceu a autonomia coletiva e ampliou o papel das convenções e acordos coletivos como mecanismos legítimos para a definição de condições de trabalho adequadas às necessidades de cada categoria.

Dentro desse contexto, uma eventual revisão das regras relacionadas à escala 6x1 poderá representar uma oportunidade para que empresas e sindicatos desenvolvam soluções negociadas capazes de conciliar eficiência operacional, sustentabilidade econômica e bem-estar dos trabalhadores.

Para isso, as organizações devem acompanhar desde já os desdobramentos do tema e avaliar seus possíveis impactos internos. Questões relacionadas à composição de equipes, custos operacionais, necessidade de novas contratações, manutenção de níveis de produtividade e adequação de escalas exigem planejamento prévio. Quanto maior a antecedência na análise desses fatores, maior será a capacidade de adaptação diante de eventuais mudanças regulatórias.

Além do acompanhamento legislativo, a atuação jurídica preventiva permite identificar riscos, avaliar alternativas juridicamente viáveis e auxiliar na condução de negociações coletivas estratégicas. O momento exige das organizações uma postura estratégica. Preparar-se para diferentes cenários, fortalecer o diálogo com as entidades sindicais e buscar orientação jurídica especializada são medidas que podem fazer a diferença na adaptação a um ambiente regulatório em transformação.

Especialista em direito do trabalho e sócio do escritório Flávio Pinheiro Neto Advogados*

