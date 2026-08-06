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Convenções partidárias e registro de candidaturas: a base da legitimidade no processo eleitoral

"Mais do que uma etapa formal, as convenções desempenham função estratégica na organização do cenário eleitoral"

Eixo Capital. Luis Antônio da Silva Filho, especialista em Direito Eleitoral e Presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Águas Claras - (crédito: Divulgação)
Eixo Capital. Luis Antônio da Silva Filho, especialista em Direito Eleitoral e Presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Águas Claras - (crédito: Divulgação)

Luis Antônio da Silva Filho* — O processo eleitoral brasileiro é estruturado por etapas fundamentais que asseguram a organização, a legalidade e a legitimidade das eleições. Entre essas fases, destacam-se as convenções partidárias e o registro de candidaturas, momentos decisivos que antecedem a campanha eleitoral e exercem papel determinante na consolidação da democracia.

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As convenções partidárias representam o ponto de partida das candidaturas. É nesse ambiente interno que partidos políticos e federações definem quais nomes irão disputar os cargos eletivos, além de estabelecer diretrizes políticas e critérios para a distribuição de recursos. Trata-se de um espaço essencial de deliberação, no qual se expressa a autonomia partidária e se consolida a vontade coletiva das agremiações.

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Mais do que uma etapa formal, as convenções desempenham função estratégica na organização do cenário eleitoral. Elas evitam improvisações, fortalecem a identidade partidária e garantem que os candidatos escolhidos estejam alinhados aos valores e programas das legendas. Ao mesmo tempo, conferem transparência ao processo, ao estabelecer regras claras que devem ser observadas por todos os envolvidos.

Superada essa fase, o registro de candidaturas junto à Justiça Eleitoral ganha protagonismo. Nesse momento, ocorre uma análise minuciosa do cumprimento dos requisitos legais exigidos para que o candidato possa concorrer. No ato do pedido de registro, são examinadas as condições de elegibilidade e também eventuais causas de inelegibilidade dos candidatos, além de aspectos como filiação partidária, domicílio eleitoral e quitação com a Justiça Eleitoral.

O registro, portanto, vai além de um simples procedimento administrativo. Ele funciona como um importante mecanismo de controle e validação, assegurando que apenas aqueles que atendem às exigências legais participem do pleito. É também nessa etapa que podem surgir impugnações, abrindo espaço para o debate jurídico e garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa.

A relevância desse procedimento se reflete diretamente na confiança do eleitor. Ao assegurar a regularidade das candidaturas, a Justiça Eleitoral protege a lisura do processo democrático e evita distorções que poderiam comprometer a igualdade de condições entre os concorrentes. Dessa forma, o cidadão tem a garantia de que está escolhendo entre candidatos aptos e legitimamente habilitados.

Além disso, o correto cumprimento das regras relativas às convenções e ao registro contribui para a segurança jurídica das eleições. Em um cenário político dinâmico, muitas vezes marcado por disputas intensas, a observância dessas etapas reduz conflitos, previne litígios e fortalece a estabilidade institucional.

Compreender a importância das convenções partidárias e do registro de candidaturas é essencial não apenas para partidos e candidatos, mas para toda a sociedade. Essas fases estruturam o processo eleitoral desde sua origem, assegurando transparência, equidade e credibilidade.

Em última análise, a legitimidade das eleições começa antes mesmo do início da campanha. Ela se constrói no respeito às regras que definem quem pode concorrer e em quais condições, consolidando um sistema eleitoral mais justo, seguro e confiável para todos.

Especialista em direito eleitoral e presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB Águas Claras*

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Opinião - Correio Braziliense

Por Opinião - Correio Braziliense
postado em 06/08/2026 04:00
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