InícioDireito e Justiça
Eleições 2026

Candidaturas sub judice podem mudar o resultado das eleições

Levantamento mostra que 541 candidatos disputaram o primeiro turno com registro questionado na Justiça Eleitoral

PRI-1809-BRASILIADF - (crédito: maurenilson)
PRI-1809-BRASILIADF - (crédito: maurenilson)

No último domingo, brasileiros e brasileiras foram às urnas para escolher seus representantes nos Poderes Executivo e Legislativo. Após o encerramento da votação e a apuração dos votos, os resultados foram divulgados, com candidatos eleitos já no primeiro turno e outros que avançaram para a segunda etapa da disputa.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Entretanto, uma particularidade da legislação eleitoral faz com que o resultado das urnas não represente, necessariamente, a composição definitiva dos cargos. Isso porque candidatos podem ser considerados eleitos mesmo enquanto enfrentam questionamentos na Justiça Eleitoral sobre o registro de candidatura. Nesses casos, a confirmação do mandato depende do desfecho dos processos e recursos ainda pendentes.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

No primeiro turno, 541 candidatos disputaram as eleições com o registro de candidatura sub judice. Nenhum deles foi eleito ou avançou para o segundo turno. Quanto aos estados, São Paulo concentrou a maior parte dos casos, com 132 candidatos nessa situação, o equivalente a 24,4% do total. Em seguida aparecem Piauí, com 65, Rio de Janeiro, com 59, e Pernambuco, com 47. Juntos, os quatro estados reúnem 303 candidaturas sub judice, o que representa 56% do total registrado no país.

Entre os partidos, cinco siglas concentram quase 60% dos registros: Agir, Mobiliza, Democrata, PCO e DC somam, juntas, 324 candidaturas sub judice. As maiores legendas do país também aparecem no levantamento, mas com números menores. O PL tem 14 candidatos nessa situação, seguido por Republicanos, com 13; MDB e União, com 10 cada; PT e PSD, com oito cada; e PP, com cinco.

No Rio de Janeiro, a eleição para governador enfrenta um impasse que demonstra, na prática, como uma decisão da Justiça Eleitoral tomada após a votação pode alterar a interpretação do resultado das urnas. Um dos candidatos que disputou o primeiro turno, Anthony Garotinho (Republicanos), concorreu com o registro de candidatura indeferido pela Justiça Eleitoral. A decisão, no entanto, ainda era objeto de recurso no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o que permitiu que seu nome permanecesse na disputa.

Garotinho terminou o primeiro turno em terceiro lugar, com 274.411 votos, o equivalente a 3,17% da votação. À frente dele ficaram Douglas Ruas (PL), com 4.271.199 votos (49,27%), e Eduardo Paes (PSD), com 3.706.984 votos (42,76%). Em um primeiro momento, como Garotinho não avançou para o segundo turno, sua situação jurídica poderia parecer não ter impacto sobre a definição da disputa.

O cenário mudou quando Garotinho desistiu do recurso que havia apresentado ao TSE contra o indeferimento de sua candidatura. Com isso, a situação de seus votos passou a ser relevante para a definição do resultado. Caso sejam considerados inválidos, os 274.411 votos recebidos pelo candidato deixam de integrar a base de votos válidos utilizada para calcular o percentual dos demais concorrentes.

Dessa forma, Douglas Ruas ultrapassará a marca de 50%, percentual exigido para a eleição de governador em primeiro turno eliminando a necessidade de um novo escrutínio entre ele e Paes.

A advogada especialista em Direito Eleitoral, Júlia Matos ressalta que "os votos de Garotinho não seriam transferidos para Ruas nem para Paes, eles simplesmente deixariam de integrar a base de cálculo. "A diferença é importante porque evita a interpretação de que os eleitores de um candidato passariam automaticamente para outro", afirma.

A advogada salienta que existe uma etapa jurídica decisiva antes que qualquer mudança no resultado possa ser oficializada. De acordo com ela, a desistência apresentada pela defesa de Garotinho precisa produzir seus efeitos no processo eleitoral.

"O Ministério Público Eleitoral já apresentou parecer favorável ao pedido. O relator do caso, ministro Floriano de Azevedo Marques, ainda precisa decidir se homologa a desistência ou se leva a questão para análise do plenário do TSE. Somente depois dessa definição, poderá ocorrer uma nova totalização dos votos", diz.

A especialista reforça que, caso os votos de Garotinho sejam definitivamente anulados, o Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro poderá recalcular o resultado e verificar formalmente se Ruas atingiu a maioria necessária para vencer no primeiro turno. "Até lá, o resultado oficialmente divulgado continua apontando Ruas e Paes como os candidatos classificados para o segundo turno", observa.

O que diz o TSE

As regras do TSE diferenciam o destino dos votos de acordo com a situação do registro de candidatura no momento da eleição e com o resultado do processo na Justiça Eleitoral.

A Resolução TSE 23.677/2021 estabelece que, enquanto uma candidatura estiver sub judice, os votos recebidos podem ser contabilizados na totalização. Se, posteriormente, o registro for definitivamente indeferido, os votos são anulados. Nessa situação, eles deixam de ser considerados na definição do resultado da eleição.

Há, porém, uma diferença importante. Quando o candidato disputou a eleição com o registro deferido e, somente depois, teve a candidatura anulada, os votos podem ser destinados ao partido ou à federação, conforme as regras eleitorais. Já quando o candidato concorreu com o registro indeferido e sub judice, e essa decisão é posteriormente confirmada de forma definitiva, os votos são anulados.

A legislação também prevê situações em que uma mudança posterior na situação de uma candidatura pode alterar o resultado inicialmente divulgado. Nesses casos, a Justiça Eleitoral pode realizar uma nova totalização dos votos. Dependendo da situação, pode haver também a necessidade de uma nova eleição.

Nas eleições majoritárias, há, ainda, uma regra específica para casos em que a anulação definitiva dos votos ocorre entre o primeiro e o segundo turno. Se, com a retirada desses votos, o resultado da disputa for alterado, a Justiça Eleitoral pode convocar para o segundo turno o candidato que passar a ocupar a posição seguinte na votação. Se os votos anulados corresponderem a mais de 50% dos votos do pleito, a consequência pode ser a realização de uma nova eleição.

Por outro lado, mesmo que continue recorrendo, um candidato cujo registro esteja indeferido não pode ser diplomado. Isso significa que a situação da candidatura precisa estar definida para que a Justiça Eleitoral possa confirmar oficialmente o direito ao mandato.

Na prática, portanto, o fato de um candidato aparecer entre os eleitos ou avançar para o segundo turno não encerra necessariamente a questão. A situação definitiva do registro e o momento em que a decisão judicial se torna definitiva podem determinar se os votos serão mantidos, anulados ou destinados à legenda — e, em alguns casos, podem até alterar o resultado da eleição.

 

Saiba Mais


  • Google Discover Icon

Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 08/10/2026 06:00
x