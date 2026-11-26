Por Rodrigo Trindade* — O fim das eleições não encerrou as pressões políticas no ambiente de trabalho. Denúncias recebidas pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) apontam uma nova onda de retaliações contra empregados em razão de suas escolhas políticas. Nos três primeiros dias após o segundo turno, foram registradas 1.143 denúncias. Em 2026, o total já supera três mil registros.

A prática também se espalhou pelas redes sociais, onde publicações incentivam empresários a demitir funcionários por suas convicções políticas. Não se trata de uma simples discordância, mas da incapacidade de conviver com posições políticas diferentes, da tentativa de impor submissão e de instaurar um ambiente de medo. Esse comportamento causa graves prejuízos à democracia.

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O presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST), ministro Vieira de Mello Filho, resumiu o limite dessa relação: o trabalhador “empresta a sua força de trabalho para o empregador, não empresta sua alma”. A subordinação contratual não transforma a liberdade política em obrigação de obediência. O trabalhador permanece cidadão, livre para escolher e manifestar suas opiniões, independentemente da preferência de seu empregador.

A legislação brasileira é clara: a discriminação por opinião política é vedada, e a violência política constitui crime. Uma dispensa motivada pelo voto pode resultar em reintegração ou indenização, além da reparação por danos morais. O MPT já recorreu à Justiça para interromper publicações que estimulavam perseguições, enquanto o Ministério do Trabalho estuda a criação de uma lista suja de empresas que pratiquem esse tipo de conduta.

Além disso, a Justiça do Trabalho manterá, até o final de 2026, um regime de juízes plantonistas mobilizados para receber e apreciar pedidos urgentes relacionados ao assédio e à discriminação política, com tramitação preferencial. A medida permite uma atuação rápida diante de ameaças, demissões retaliatórias e outras violações, sem afastar a garantia do devido processo legal.

A democracia não termina na cabine de votação. Empregadores e empregados podem defender candidatos diferentes, mas ninguém pode condicionar a permanência no emprego à submissão política. O voto pertence ao cidadão — nunca ao patrão.

Juiz do Trabalho*