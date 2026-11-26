Por Eduardo S. Toledo* — A Polícia Federal instaurou, nesta semana inquérito para investigar se houve interferência estrangeira nas eleições de 2026, em cumprimento à decisão do min. Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal. O pedido foi feito pelo Partido dos Trabalhadores, mas a questão também foi objeto de questionamento pelo Partido Missão ao Tribunal Superior Eleitoral. Em ambos os casos, foram considerados fatos que supostamente beneficiariam candidatos do Partido Liberal.

O pedido feito pelo PT utiliza dispositivo legal próprio dos partidos políticos (art. 31, I, da Lei 9.096/1995) e pretende que a vedação alcance "recursos intermediados, publicidade remunerada e bens e serviços economicamente aferíveis (...), inclusive quando a publicidade dirigida ao eleitorado brasileiro for contratada no exterior".

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A base da investigação é a acusação de que a Rockbridge Network, fundada por J. D. Vance, direcionou recursos para a campanha de Flávio Bolsonaro. A investigação vai além, alcança o uso de redes sociais e de plataformas preditivas em benefício de determinados candidatos. É razoável presumir que a investigação terá amplo espectro de fatos e situações a serem considerados.

O curioso é que essa investigação tem paralelo com outro embate político ocorrido há 80 anos, cujo resultado marca a história política brasileira. Após conseguir o seu registro em 1945, o Partido Comunista do Brasil participou das eleições para a Assembleia Nacional Constituinte de 1946, elegendo o senador Luiz Carlos Prestes e outros quatorze deputados.

Em 1947, foram apresentadas duas denúncias ao TSE pedindo o cancelamento do registro do PCdoB, afirmando que o partido representava interesses estrangeiros e que seu estatuto continha cláusulas que atentavam contra o regime democrático. A Constituição de 1946, aprovada com a participação do PCdoB, não foi suficiente para proteger o partido. O TSE, à época, acolheu as denúncias, cancelando o registro partidário. Como consequência, os mandatos dos deputados eleitos pelo PCdoB foram declarados extintos. O STF, de então, rejeitou todas as tentativas de reverter esses resultados.

Voltemos a 2026. A alienação de um partido político ou de um candidato não se limita a recursos financeiros ou alinhamento ideológico externos, podendo a ajuda chegar em formatos que dificultam o seu rastreio. É mais difícil demonstrar que algoritmos de redes sociais favorecem um candidato (conduta estimável em dinheiro) do que identificar recursos financeiros estrangeiros alimentando o caixa de uma campanha eleitoral.

Cancelar o registro de um partido, no entanto, tornou-se muito mais difícil sob a Constituição de 1988. Diante do próprio precedente do PCdoB, atualmente a Constituição proíbe expressamente (art. 17, II) e a lei dos partidos políticos exige prova de recebimento efetivo de recursos financeiros ou de subordinação a entidades ou governos estrangeiros (art. 28, I e II).

Por isso, um partido não pode sofrer as consequências de condutas individuais e isoladas de seus filiados. Mas, se houver uma conduta sistemática de quantidade expressiva de filiados de um mesmo partido na defesa de intervenção estrangeira ou de adoção de medidas econômicas contra o país, abre-se margem a interpretações, principalmente se forem identificados suportes financeiros ou instrumentais estrangeiros.

A questão tem contornos mais objetivos quando passamos a avaliar as condutas individuais dos políticos. A perda de mandato com fundamento no uso de recursos estrangeiros, seja de forma direta ou por meio de ajuda estimável em dinheiro, não depende de cancelamento do registro do partido político, mas também não é automática. A vedação é objetiva, mas a perda do mandato depende da análise mais aprofundada do contexto.

A dificuldade maior está na expressão "estimável em dinheiro", pelo seu conteúdo subjetivo, interpretativo, podendo abranger desde o mero apoio de influencers ao recebimento de auxílio de qualquer natureza de entidades ou governos estrangeiros. O alcance da expressão "estimável em dinheiro" dependerá da interpretação do arcabouço legal na atual realidade tecnológica e geopolítica.

Por essa razão, trata-se de uma investigação sem precedentes, e seus resultados servirão de marco para as próximas eleições. Embora a decisão não diga expressamente, os fatos que motivaram a abertura da investigação alcançam principalmente candidatos da direita radicalizada, que em grande parte estão filiados ao Partido Liberal. Retomando o paralelo histórico, os "Liberais" que estarão no Parlamento em 2027 poderão ter de se defender como se fossem os "Comunistas" de 1947.

Advogado, ex-diretor-geral do STF*