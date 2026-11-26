Por Souza Prudente* — Na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD), realizada no Rio de Janeiro, em 1992, representantes de 175 países se reuniram para diminuir a degradação ambiental e preservar a existência das presentes e futuras gerações. A tônica do desenvolvimento sustentável dominou os quarenta capítulos da Agenda 21, cuja lista de prioridades foi agrupada pela professora Edith Brown Weiss nas seguintes categorias:

1 - atingir um crescimento sustentável, pela integração do meio ambiente e do desenvolvimento aos processos decisórios;

Fique por dentro das notícias que importam para você!

2 - fortalecimento de um mundo de equidade, pelo combate à pobreza e pela proteção da saúde humana;

3 - tornar o mundo habitável, pelo tratamento das questões de suprimento de água às cidades, da administração de rejeitos sólidos e da poluição urbana;

4 - encorajar o uso eficiente de recursos, categoria que inclui o gerenciamento de recursos energéticos, o cuidado com o uso de água doce, o desenvolvimento florestal, a administração de ecossistemas frágeis, a conservação da biodiversidade e a administração dos recursos da terra;

5 - proteger os recursos regionais e globais, incluindo-se a atmosfera, os oceanos, os mares e os recursos vivos marinhos;

6 - gerenciar os resíduos químicos, perigosos e nucleares.

Na fala preambular dessa Conferência, a Agenda 21 está voltada para os problemas prementes de hoje e tem o objetivo, ainda, de preparar o mundo para os desafios deste século, refletindo um consenso mundial e um compromisso político no nível mais alto no que diz respeito ao desenvolvimento e à cooperação ambiental. Neste propósito mundial de sustentabilidade, foi aprovada pela Unesco, em 14 de março de 2000, a Carta da Terra, alertando-nos de que:

"Para seguir adiante, devemos reconhecer que, no meio de uma magnífica diversidade de culturas e formas de vida, somos uma família humana e uma comunidade terrestre com um destino comum. Devemos somar forças para gerar uma sociedade sustentável global, baseada no respeito pela natureza, nos direitos humanos universais, na justiça econômica e numa cultura de paz. Para chegar a este propósito, é imperativo que nós, os povos da Terra, declaremos nossa responsabilidade uns para com os outros, com a grande comunidade da vida e com as futuras gerações".

No olhar guardião da Carta da Terra, assim, nesta dimensão, visando a um modo de vida sustentável como critério comum, por meio do qual a conduta de todos os indivíduos, organizações, empresas, governos e instituições transnacionais será guiada e avaliada, necessitamos, com urgência, construir sociedades democráticas que sejam justas, participativas e sustentáveis, assegurando, assim, que as comunidades, em todos os níveis, garantam os direitos humanos e as liberdades fundamentais e proporcionem a cada um a oportunidade de realizar seu pleno potencial; promover a justiça econômica e social, propiciando a todos a consecução de uma subsistência significativa e segura, que seja ecologicamente responsável; proteger e restaurar a integridade dos sistemas ecológicos da Terra, com especial preocupação pela diversidade biológica e pelos processos naturais que sustentam a vida; prevenir o dano ao ambiente como o melhor método de proteção ambiental e, quando o conhecimento for limitado, assumir uma postura de precaução, orientando ações para evitar a possibilidade de sérios ou irreversíveis danos ambientais, mesmo quando a informação científica for incompleta ou não conclusiva; impor o ônus da prova àqueles que afirmarem que a atividade proposta não causará danos significativos; e fazer com que os responsáveis sejam responsabilizados pelo dano ambiental, principalmente por meio da cobrança precautória, segundo o princípio do poluidor-pagador, que, antes, deve investir em técnicas e programas eficazes para não poluir, garantindo, enfim, que a decisão a ser tomada se oriente pelas consequências humanas globais, cumulativas, de longo prazo, indiretas e de longo alcance.

Na perspectiva do neoconstitucionalismo afirmativo dos direitos fundamentais, a Carta Política Federal consagrou, no pacto fundante de 1988, que "os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte" (CF, art. 5º, § 2º).

Nesta visão de uma sociedade sustentável e global, baseada no respeito pela natureza, nos direitos humanos universais, na justiça econômica e numa cultura de paz, com responsabilidades pela grande comunidade da vida, numa perspectiva intergeracional, promulgou-se a Carta Ambiental da França (02.03.2005), estabelecendo que:

"O futuro e a própria existência da humanidade são indissociáveis de seu meio natural e, por isso, o meio ambiente é considerado um patrimônio comum dos seres humanos, devendo sua preservação ser buscada, sob o mesmo título que os demais interesses fundamentais da nação, pois a diversidade biológica, o desenvolvimento da pessoa humana e o progresso das sociedades estão sendo afetados por certas modalidades de produção e consumo e pela exploração excessiva dos recursos naturais, a se exigir das autoridades públicas a aplicação do princípio da precaução nos limites de suas atribuições, em busca de um desenvolvimento durável".

Desembargador Federal aposentado. Mestre e doutor em direito ambiental pela UFPE. Pós-doutor em direitos humanos pelas Universidades de Salamanca (Espanha) e de Pisa (Itália). Advogado militante*