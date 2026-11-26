Por Filipe Denki* — As declarações da presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros, atribuindo parte da deterioração do crédito rural à intencionalidade dos produtores (o chamado risco moral) invertem responsabilidades. Sem individualização nem demonstração empírica, a suspeita criminaliza moralmente a inadimplência e deslegitima as dificuldades reais do setor. O próprio banco reconheceu depois que cerca de 90% dos clientes rurais seguem adimplentes.

A inadimplência não é, por si só, uma escolha nem prova de má-fé. O produtor enfrenta juros altos, insumos caros, volatilidade das commodities, clima adverso e restrição de crédito, riscos que fogem ao seu controle. Oportunistas existem e devem ser combatidos, mas não se pode transformar exceções em narrativa contra todo um setor.

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O banco também precisa assumir sua parte. É um dos principais agentes da crise, responsável por conceder, precificar e renegociar o crédito. O risco de crédito integra a atividade bancária e não pode ser transferido ao campo moral do devedor quando se materializa. Isso exige rever gestão de riscos, garantias e cronogramas de amortização compatíveis com o ciclo produtivo.

Renegociar tampouco é impor condições. Exigir entradas e garantias que o produtor não tem equivale, na prática, a inviabilizar o acordo, e isso não é falta de vontade. A renegociação real pressupõe concessões recíprocas e adequação à capacidade de pagamento.

A recuperação judicial, prevista na Lei 11.101/2005, é instrumento legítimo de reorganização, com transparência e controle jurisdicional. Abusos devem ser reprimidos, mas isso difere de desacreditar o instituto. Muitas vezes, é a ausência de negociação efetiva que leva o produtor à recuperação judicial, e não o contrário.

O Banco do Brasil tem legitimidade para cobrar, mas não para generalizar juízos morais. O campo precisa de crédito, diálogo e soluções, não de acusações.

Advogado especialista em direito empresarial com foco em agronegócio*

