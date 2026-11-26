Por Thainá Pierucetti* — A internacionalização do patrimônio tem ampliado os desafios jurídicos relacionados à transmissão de heranças. Imóveis, investimentos, contas bancárias e participações societárias mantidos fora do Brasil podem transformar um inventário aparentemente simples em um processo que envolve diferentes legislações, jurisdições e obrigações tributárias.

Quando uma pessoa residente no Brasil falece deixando patrimônio em outro país, a família precisa compreender que a sucessão não será necessariamente resolvida em um único procedimento. O Brasil adota o princípio da pluralidade dos juízos sucessórios, segundo o qual os bens localizados no exterior devem ser submetidos aos procedimentos da jurisdição competente no país onde estão situados.

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O tema ganhou destaque na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Em entendimento divulgado em janeiro de 2025, a Terceira Turma reafirmou que a Justiça brasileira não pode decidir sobre a sucessão de bens situados no exterior, inclusive para determinar eventual compensação entre as legítimas dos herdeiros. A decisão evidencia que a legislação brasileira não pode ser aplicada indistintamente a todo o patrimônio deixado pelo falecido.

Essa particularidade exige atenção redobrada ao planejamento sucessório. As regras sobre herdeiros necessários, direitos do cônjuge, validade de testamentos e distribuição da herança podem variar significativamente entre os países. Uma organização patrimonial que desconsidere essas diferenças pode resultar em disputas familiares, demora na liberação dos bens e custos adicionais.

Outro aspecto fundamental é a tributação. A Lei Complementar nº 227/2026 estabeleceu normas gerais para o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD), incluindo critérios de competência para a cobrança do tributo em transmissões que envolvam bens no exterior. A nova regulamentação trouxe parâmetros para definir qual estado ou o Distrito Federal poderá instituir o imposto, considerando, entre outros fatores, o domicílio do falecido e a natureza dos bens transmitidos.

Também é necessário avaliar a possibilidade de incidência de tributos no país onde o patrimônio está localizado. Dependendo da legislação estrangeira, a transmissão poderá gerar obrigações fiscais próprias, exigindo análise para evitar surpresas e identificar eventuais situações de tributação em mais de uma jurisdição.

Diante desse cenário, o planejamento sucessório internacional não deve ser visto como uma preocupação exclusiva de famílias com grandes fortunas. Mesmo um imóvel adquirido no exterior ou uma conta bancária mantida em outro país pode trazer dificuldades aos herdeiros.

A identificação dos bens, a análise das legislações aplicáveis, a organização documental e a avaliação antecipada dos impactos tributários são medidas essenciais para reduzir conflitos e custos. Mais do que antecipar a divisão do patrimônio, planejar uma sucessão internacional significa garantir segurança jurídica aos herdeiros e evitar que a distância entre países se transforme em um obstáculo à transmissão da herança.

Advogada especialista em Internacionalização de patrimônio*

