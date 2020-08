Renato Góes encerra contrato com a Globo: ator terá papéis pontuais

CB Correio Braziliense

Último papel de Renato Góes na Globo foi em 'Órfãos da terra' - (foto: Paulo Belote/Globo)

A Rede Globo modificou a forma de contrato do ator Renato Góes. O artista não tem mais o vínculo longo com a emissora e trabalhará em papéis pontuais. A Globo está alterando a relação de trabalho com alguns artistas, mas adota a medida de manter as portas abertas para os talentos em projetos nas diversas plataformas.

O último trabalho de Renato na televisão foi em Órfãos da terra, quando interpretou o personagem Jamil Zarif. O ator já está confirmado na nova temporada de Diário de um confinado, ao lado de Marcello Novaes e Luis Lobianco. Eles serão amigos de Murilo, papel de Bruno Mazzeo na série.

Assim como ocorreu com Renato, a Globo alterou a forma de contrato com a atriz Débora Nascimento e com o ex-marido dela, José Loreto, o mesmo aconteceu com Bruno Gagliasso. A emissora também rompeu os vínculos com nomes de longa data na casa, como Miguel Falabella, que trabalhou no canal por 39 anos, Vera Fischer, que ficou por lá por 43 anos e Renato Aragão, que foi embaixador do Criança Esperança e trabalhou para a Globo por 44 anos.



Em comunicado, a empresa informou que tem tomado uma série de iniciativas para preparar a emissora para os desafios do futuro. Com isso, mudou o modelo de gestão, de criação, de produção, de desenvolvimento de negócios e também de gestão de talentos.