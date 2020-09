Chadwick Boseman recebe homenagem na cerimônia do Emmy 2020

CB Correio Braziliense

Chadwick Boseman recebe homenagem no Emmy 2020 - (crédito: Reprodução/YouTube)

A 72ª edição do Emmy Awards ocorreu neste domingo (20/9) e teve um momento reservado, chamado In memoriam, para homenagear os artistas que morreram neste ano. Chadwick Boseman, protagonista de Pantera Negra, foi um dos nomes relembrados por todos durante a celebração do prêmio.

In memoriam teve como trilha sonora a cantora H.E.R, com a performance de Nothing compares 2 u, do cantor Prince. Além de Chadwick Boseman, outros nomes como Naya Rivera, Iam Holm, Kirk Douglas, Lynn Shelton, James Lipton, Diana Rigg, Adam Schlesinger foram homenageados.

Chadwick Boseman causou forte impacto no mundo com os trabalhos como ator, principalmente, por dar vida a um dos primeiros personagens negros, protagonista da própria história, do universo Marvel. O rei de Wakanda, T’Challa, mostrou a importância da representatividade no meio cinematográfico e os avanços sociais que isso pode trazer.

O ator morreu em 28 de agosto, aos 43 anos, vítima de um câncer de cólon, quatro anos depois de ter sido diagnosticado. A notícia teve repercussão no mundo inteiro, criando movimentos e iniciativas que foram inspiradas na carreira do artista, reivindicando mudanças sociais.