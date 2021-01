Três músicas de Projota, confinado no 'BBB', estão no top 200 do Spotify

CB Correio Braziliense

Após o início do Big brother Brasil 2021, o número de streams do rapper Projota, que está confinado na casa, subiu vertiginosamente. Três músicas do artista entraram no Top 200 do Spotify Brasil: Ela só quer paz, que alcançou a 105ª posição; Muleque de vila, na 123ª; e Sei lá, na 170ª.

Quanto a Muleque de vila, é a primeira vez que a música entra no Top 200 desde que foi lançada, em 2016. A faixa foi citada por Viih Tube, outra participante do programa, como a música da vida dela, e foi até cantada no programa. Outros confinados também se declararam fãs do músico, como Lucas Penteado, que afirmou que Projota salvou a vida dele com o que ele canta. O ator superou uma depressão.

Com a visibilidade do programa, que teve a maior estreia em três anos na última segunda-feira, outros músicos participantes do reality show também tiveram aumento na popularidade. É o caso do cantor Fiuk, que teve um aumento de 330% nos streams do Deezer. A atração da Globo conta ainda com músicos como Pocah, e Karol Conká, mas, dentre os participantes, Projota é o mais ouvido nas duas plataformas, com 40 vezes mais streams do que Fiuk, no Deezer, e 1,6 milhão de reproduções no Spotify.

Outro cantor do elenco do BBB, o sertanejo Rodolffo, que faz dupla com Israel, aproveitou o reality para lançar, nesta sexta-feira (29/1), o DVD Aqui e agora.



O fenômeno de audiência resultou, ainda, no aumento de seguidores no Instagram dos participantes da casa. Nesse quesito, Fiuk ficou em primeiro lugar no ranking.