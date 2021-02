De Ludmilla a Dennis DJ: famosos se mobilizam em apoio a Lucas

Depois de deixar a casa do Big Brother Brasil 21, o ator Lucas Penteado recebeu o apoio de diversas personalidades. Não foram poucos os famosos que usaram as redes sociais para demonstrar apoio e se prontificar a ajudar o rapaz em projetos futuros.

Anônimos também se mobilizaram em apoio ao, agora, ex-brother. Pelo menos duas campanhas de financiamento coletivo tentam arrecadar o valor de R$ 1,5 milhão, equivalente ao prêmio do BBB. Uma das vaquinhas virtuais teve tantos acessos que chegou a ficar fora do ar.

Lucas pediu para sair do jogo depois de uma noite de festa agitada. Parece ter pesado para a decisão o fato de ele ter beijado Gilberto e assumido sua bissexualidade e isso ter sido questionado por outros colegas de confinamento como uma estratégia de jogo. Em diversas ocasiões ao longo da noite, o ator disse que assumiu quem foi e que não sabia como seria agora em sua "quebrada".

Quero dizer ao @koka_lucas que talvez ele seja o participante mais corajoso que já passou pelo programa. Desejo de verdade que suas ideias se organizem e tudo fique bem. Espero te ver em algum show meu, assim que possível, vamos meter samba no pé no palco juntos.

só quem ta lá dentro sabe como fica a cabeça! @koka_lucas com ctz vc vai ter muitas oportunidades aqui fora de realizar seus sonhos, boa sorte irmão.

Ajudem esse áudio chegar no @koka_lucas pic.twitter.com/r0TPZgSR7x

O que aconteceu com o Lucas é exatamente o que acontece com todos os jovens de periferia todo dia no Brasil.... todo dia