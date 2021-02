'Kancelada': Karol Conká é retirada de mais um festival

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução/Instagram)

Mais um evento decidiu cancelar a participação da rapper Karol Conká em razão do comportamento do comportamento da cantora na casa do Big Brother Brasil. O festival Rock The Mountain, marcado para novembro em Itaipava, no Rio de Janeiro anunciou a decisão pelas redes sociais neste domingo (7/2).

"Muito além da música, o Rock the Mountain preza pela energia positiva durante os dois dias de evento. Compartilhar amor, fazer amigos, respeitar as diferencas e curtir a energia de uma musica boa em meio à natureza sempre foram nossas premissas. Para manter esse clima no ar, decidimos em comum acordo com os agentes da cantora Karol Conká cancelar sua apresentacao no evento", escreveu a organização.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Festival Rock The Mountain (@rockthemountain)

A decisão foi divulgada no mesmo dia em que o ator Lucas Penteado decidiu deixar a casa do BBB21. Desde o começo da atual edição do programa, Penteado vinha sendo perseguido pela rapper.

As atitudes no reality já renderam outros prejuízos à cantora. O festival Rec-Beat decidiu não exibir uma apresentação de Conká que já estava gravada para a edição deste ano do evento que, por conta da pandemia, será virtual. O canal GNT também optou por suspender a exibição do programa Prazer, feminino — que tem a rapper e a ex-BBB Marcela McGowan na apresentação —, marcado para estrear em fevereiro.

A cantora também pode ir parar na Justiça. Desde o início do BBB21, o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) recebeu 23 comunicações contra Conká por situações envolvendo, sobretudo, Lucas Penteado.

Hot e Oreia

O Rock The Mountain ainda tinha em seu line-up o duo Hot e Oreia, que foi encerrado no início de janeiro após uma ex-namorada de Hot relatar abusos no relacionamento que manteve com o rapper.