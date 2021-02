Christopher Uckermann fala sobre o documentário do RBD e o futuro da banda

CB Correio Braziliense

(crédito: Divulgação)

O cantor Christopher Uckermann, integrante do grupo RBD, afirmou a jornalistas, durante uma passagem pelo aeroporto do México, que se reuniu recentemente com produtores para falar sobre o documentário do RBD.

“Estava falando com Guillermo Rosas, em Los Angeles, sobre a questão do documentário. Nos juntamos para conversar e ver o que acontece com o documentário. Afinal, somos seis pessoas que temos que aprovar. Temos que revisar o material”, disse Uckermann.

Desde o fim do grupo, Pedro Damián, produtor e empresário do RBD, trabalha em um documentário que foi gravado ao longo dos anos de atividade da banda. Durante uma live no Instagram, no ano passado, Damián afirmou que tem mais de 600 horas de material inédito e que o documentário pode ser lançado no primeiro trimestre de 2021.

Além do filme, Uckermann falou sobre possíveis projetos futuros do RBD e da carreira solo. “Estou trabalhando no meu disco. Encerramos o ciclo com o grupo. Agora, estou focado no meu projeto individual. Por enquanto, nos próximos dois anos, não acredito que haverá nenhum show [do RBD]. Não sabemos o que vai acontecer mais para frente. Um show virtual não pode ser feito a cada três meses”, comentou o cantor.

Em dezembro de 2020, o RBD realizou uma live que teve uma das maiores bilheterias virtuais do mundo. Onze anos após o último lançamento do grupo, o show on-line sucedeu o êxito da chegada da discografia do RBD nas plataformas digitais e o lançamento de um single inédito.

Tanto o show virtual quanto o single não tiveram a participação de dois dos seis integrantes do RBD, Alfonso Herrera e Dulce Maria, devido a projetos profissionais de Herrera e a gravidez de Dulce.