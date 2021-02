Produtor musical revela que sofreu ameaças por ter trabalhos com Karol Conká

VO Victória Olímpio

O produtor musical Péricles Martins, conhecido como Boss In Drama, revelou que recebeu ameaças por já ter trabalhado com a cantora Karol Conká, recém eliminada do Big Brother Brasil (BBB21). No Twitter, o produtor, que tem hits com a rapper como Toda doida e Lista VIP, comemorou a saída do reality: "Estou aliviado que esse inferno vai acabar já já".

Péricles agradeceu ainda por poder voltar ao "normal" e usar as redes sociais novamente, sem ser xingado ou receber ameaças: "Vou poder abrir os comentários do meu insta novamente, sem sofrer crise de ansiedade quando recebo notificação de comentários, por causa de ameaças e xingamentos de gente que nem me conhece. Obrigado meu Deus".

Na madrugada desta quarta-feira (24/2), o produtor compartilhou uma série de fotos com a rapper, incluindo de viagens que os dois fizeram juntos.

Filho também foi ameaçado

Jorge Conká, filho da rapper, também usou as redes sociais para se pronunciar acerca dos ataques que estava sofrendo devido às polêmicas envolvendo a mãe no reality, além de pedir empatia do público.