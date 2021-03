A semana dos famosos: anticoncepcionais, "metendo a faca" e casamento (s)

RN Ronayre Nunes

Março chegou e não trouxe muitas notícias animadoras para os brasileiros, mas o primeiro fim de semana do mês também pode ser uma chance de se aliviar um pouco dos problemas do país. O Destaque Pop preparou uma receita fácil para se distrair: a boa e velha fofoquinha. Teve gente que apostou alto nos anticoncepcionais, meteu a faca no pornô e até ganhou parabéns ao vivo. Dá uma olhada.



Momento jornalista celebridade: parabéns ao vivo

O repórter do Bom Dia Rio de Janeiro, Edivaldo Dondossola, foi surpreendido na última quarta-feira (3/3) ao receber os parabéns "pelo dia especial" dos apresentadores Flávio Fachel e Silvana Ramiro, ao vivo durante o jornal. O carinho foi em resposta ao casamento de Dondossola com o — até então — noivo Pedro Dias na terça. Pelas redes sociais, o repórter compartilhou as imagens do matrimônio.

Meteu a faca

Parece que a ex-atriz pornô Vivi Fernandez fez um bom pé de meia com os filmes adultos. Em entrevista ao canal Clube da Vip na última quarta-feira (3/3), a musa das pegadinhas do SBT contou que faturou mais de R$ 500 mil com as produções eróticas: "Eu ganhei muito, muito, muito bem. Foi até por isso que eu aceitei fazer. Hoje, eu poderia ter pedido até mais um bocadinho, porque tá aí eternizado, mas eu ganhei uma grana muito boa. Tem que ser. É muita exposição, então assim, você tem que aproveitar o momento, eu meti a faca."

Perdoou e superou

Após a separação, Gabriela Pugliesi compartilhou com uma seguidora que perdoou o (agora ex) Erasmo Viana. Logo em seguida, entretanto, a influencer deixou um sonoro "só não volto".

Adriane no Power

A Record escolheu Adriane Galisteu para comandar a quinta temporada do reality Power couple Brasil. A produção era apresentada por Gugu Liberato até então. Lembrando que a dança das cadeiras dos apresentadores anda a todo o vapor ultimamente: Mion saiu do comando d’A Fazenda (provavelmente substituído pelo ex-MTV, Caio Castro) desde a edição 2020 e pode ir para o No limite, da Globo.

A polêmica do xadrez



Parece que as “polêmicas” em relação as celebs estão cada vez mais... estranhas, e nesta semana, Felipe Neto solidificou essa impressão. O youtuber foi às redes sociais se defender depois de ser acusado de estar roubando em um jogo de xadrez on-line. "Eu nunca usei essa tal engine [programa para trapacear no jogo]. Eu não sei instalar coisas do tipo. Nunca usei robô, bot, seja o que for. O xadrez para mim é um hobby, algo que eu amo fazer, mas não tenho absolutamente nada a ganhar com ele. Vencer ou perder partidas não me traz nada. Absolutamente nada."

“Todos os métodos anticoncepcionais”



Após um internauta prever a gravidez de Bruna Marquezine para 2021, a atriz foi categórica sobre os planos de ser mãe no futuro próximo: "Prevejo que vou usar todos os métodos anticoncepcionais existentes. Eu tenho série pra entregar esse ano, meu anjo de luz."

Prevejo que Bruna Marquezine irá engravidar esse ano, até o fim de 2021. — Previsões (@futurizando_) March 1, 2021

Depois da tempestade



2020 não foi um ano fácil para a comediante Dani Calabresa, mas parece que agora o jogo está mudando. No último domingo (28/2), a mulher compartilhou que foi pedida em casamento pelo empresário Richard Neuman (que, a título de curiosidade, tem o Instagram privado e até o momento não aceitou ser seguido por este humilde repórter). O casal estava na Disney quando ocorreu o pedido.

Resumão BBB21

A semana começou agitada com a formação do paredão e seguiu (como de costume) com muito choro. Lumena disse que não era tão militante assim, enquanto teve polêmica com a posição política da brasiliense Sarah (cancelada com S?).