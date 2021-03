BBB21: Juliette bate recorde mundial e ultrapassa Billie Eilish no Instagram

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Instagram)

Desde que entrou no Big Brother Brasil (BBB21), Juliette está conquistando um grande público fora da casa. Nas redes sociais é possível ver a evolução da paraibana, que já está com 17,6 milhões de seguidores no Instagram. Após voltar do paredão que disputava com Rodolffo, e que acabou eliminando a brasiliense Sarah Andrade, ela bateu recorde de engajamento.

Em foto postada pelos administradores da conta, comemorando a permanência no programa, a postagem recebeu 1,8 milhões de curtidas e mais de 100 mil comentários em seis minutos, se tornando a publicação mais rápida a atingir 1 milhão de likes no mundo. A maquiadora ultrapassou a marca que pertencia à cantora Billie Eilish desde o Grammy deste ano.

"Cacto faz isso? Faaz! Obrigada do fundo do coração de cada adm por todos os votos e pela torcida fiel de vocês. Junto, a gente tem conseguido fazer coisas extraordinárias. Obrigada! E, como sempre, vale lembrar que o que é do jogo fica no jogo. Independente de tudo, Sarah foi uma pessoa especial pra Juliette no BBB. Queremos que respeitem o momento. O jogo acaba, a vida continua. Sorte, sucesso e respeito por ela, por favor!", foi escrito na publicação.

Na eliminação desta terça-feira (30/3), a queridinha do Brasil recebeu apenas 1,24% dos votos. O cantor Rodolffo ficou em segundo lugar, recebendo apenas 22%, e Sarah saiu com 76,76% dos mais de 645 milhões de votos.