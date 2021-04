Enquetes parciais apontam Viih Tube como mais odiada do BBB21

VO Victória Olímpio

(crédito: Globo/Reprodução)

Parece que o jogo virou para a participante do Big Brother Brasil (BBB21), Viih Tube. A youtuber tomou o posto de mais odiada do programa entre os espectadores fora da casa. De acordo com enquetes parciais da Uol, por volta das 16h desta sexta-feira (23/4), ela estava com 45,50% dos votos do público, seguida por Camilla de Lucas, com 15,87% e Arthur, com 14,28% dos votos.

A sister, que está na berlinda com Fiuk e Gil, tomou o posto do instrutor de crossfit, Arthur, que estava como mais odiado. Na ocasião, Camilla ocupava a sétima posição, com apenas 3,16% dos votos. Em enquetes para ver quem deixará a casa, a youtuber também aparece como a possível eliminada.

Nas primeiras semanas do reality, a situação estava diferente e Karol Conká liderava as enquetes de mais odiada até ser eliminada. Após a rapper deixar o programa o posto ficou com Lumena, seguida de Projota e Arthur.