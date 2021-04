Espaço Itaú de Cinema reabre as salas para sessões presenciais

CB Correio Braziliense

(crédito: Junior Aragão/divulgação)

O Espaço Itaú de Cinema, localizado no Shopping CasaPark (SGCV Sul Lote 22 - Guará - Brasília/DF), divulgou a programação de reabertura, que ocorre nesta quinta-feira (29/4). As salas do local estarão funcionando presencialmente, seguindo as medidas de segurança contra a covid-19. Além dos filmes em cartaz, o espaço está realizando a Sessão Vitrine, que conta com estreia de duas produções por sessão. Para a sessão especial os ingressos custam R$ 12 a inteira e R$ 6 (meia).

Na reabertura, o Espaço Itaú de Cinema exibirá estreias e pré-estreias como o nacional O auto da boa mentira, de José Eduardo Belmonte com Leandro Hassum, Nanda Costa, Cássia Kis, Renato Góes e Luis Miranda; O premiado na categoria Melhor filme do Oscar 2021, Nomadland, de Chloé Zhao, com Frances McDormand, David Strathairn e Gay DeForest; e Godzilla vs Kong, de Adam Wingard, com Kyle Chandler, Millie Bobby Brown, Alexander Skarsgård. Além desses, seguem com sessões no cinema a animação infantil da Disney Raya e o último dragão, de Carlos Lopez Estrada, Don Hall, Paul Briggs; o drama policial Os pequenos vestígios, de John Lee Hancock; o drama Minari - Em busca da felicidade, de Lee Isaac Chung; o drama protagonizado pelo ator premiado Anthony Hopkins, Meu pai, de Florian Zeller; a biografia do ativista e líder do partido dos Panteras Negras, Fred Hampton (Daniel Kaluuya), Judas e o messias negro, dirigido por Shaka King; e a comédia dramática dinamarquesa Druk - mais uma rodada, de Thomas Vinterberg, com Mads Mikkelsen, Thomas Bo Larsen e Magnus Millang.



Sessão Vitrine

A Sessão Vitrine conta com a exibição, no Espaço Itaú, de dois filmes por sessão, entre curtas e longas-metragens, de 29 de abril a 5 de maio. Os ingressos custam R$ 12 a inteira e R$ 6 a meia - entrada e podem ser adquiridos no site. Confira os títulos e os horários:

Sessão Chão (longa) + Lopping (curta) (Brasil, 2020, documentário, 124min. Não recomendado para menores de 10 anos. De Camila Freitas. Sala 5, sempre às 14h.

Sinopse: Junto ao Movimento Sem Terra, um dos mais longevos movimentos populares brasileiros, Chão vivencia a ocupação das terras de uma usina de cana-de-açúcar em processo de falência. A despeito da estagnação jurídica e da aridez do agronegócio no sul de Goiás, o gesto da ocupação se firma em resistência e reinvenção de uma paisagem em disputa. Vó, PC e os mais de 600 acampados regam diariamente a utopia de um lugar por vir, em um futuro projetado para o horizonte ainda intocável da reforma agrária.

Sessão Desvio (longa) + Em reforma (curta) (Brasil, 2020, drama, 109 min. Não recomendado para menores de 16 anos). De Arthur Lins. Sala 5, sempre às 16h20.

Sinopse: Pedro recebe o direito de uma saída temporária da cadeia para visitar a sua família que mora em Patos, interior da Paraíba. Nesse curto tempo ele irá confrontar os antigos fantasmas e planejar os novos rumos na vida, enquanto descobre em Pâmela, uma prima adolescente, a mesma chama que queimava em seu peito.

Sessão Entre nós, um segredo + Joãosinho da Goméa: o rei do candomblé (Brasil/Mexico/Burquina Fasso, 2020, documentário, 92min. Não recomendado para menores de 10 anos). De Beatriz Seigner e Toumani Kouyaté. Sala 5, sempre às 18h30.

Sinopse: A história de Toumani Kouyaté, que, em 2014, estabelecido com sua família e vivendo no Brasil, foi surpreendido pela convocação do avô para retornar com urgência ao Mali, seu país natal, junto a outros mais de 40 cidadãos malineses que moravam fora, para ouvi-lo contar uma última história. Seu avô sentia a morte se aproximar e precisava passar segredos da nação para a linhagem de djélis mais jovens, a fim de que eles seguissem com a tradição. A cultura oral, vista como um dos maiores tesouros do Estado, capaz de protegê-lo de guerras e crises, é também um importante componente social e político que precisa de continuidade.

Sessão A torre + Os últimos românticos do mundo (Brasil, 2020, documentário, 72min. Não recomendado para menores de 16 anos). De Sergio Borges. Sala 5, sempre às 20h20.

Sinopse: André (Enrique Diaz) é um homem recém separado, passando por uma crise de masculinidade, isolado na floresta. A força da natureza atua sobre seu corpo e entre sonhos e insônias surge um jovem sedutor de seu passado. Ele terá que enfrentar suas sombras para seguir adiante. Em seu destino está a Torre, carta do tarô que profetiza mudanças profundas a partir de uma queda abrupta e radical.