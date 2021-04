BBB21: Em cena inusitada, Fiuk pede beijo no mamilo para Juliette

RN Ronayre Nunes

(crédito: Reprodução/Twitter/TV Globo)

Parece que a relação entre Fiuk e Juliette anda cada vez mais ousada. Após momentos de intimidade e brincadeiras ao longo do reality, a dupla quase promoveu uma cena bem inusitada nesta quarta-feira (28/4) na casa do Big Brother Brasil 21 (BBB21).



Tudo começou com um momento de descontração entre Gil, Fiuk, Camilla e Juliette na sala. Todo feliz, Fiuk senta com o economista e ambos decidem “provocar” a advogada lembrando que Juliette abraçava o peitoral de Arthur (eliminado nesta terça).

O cantor logo aponta que nunca teve os mesmos carinhos por parte da paraibana, simulando — em tom de brincadeira — uma cena de ciúmes e lança: “Vai Juliette, se não beijar meu mamilo a relação acabou".

Que negócio é esse do Fiuk com ciúmes da Juliette por ter beijado o mamilo do Arthur?? KKKKKKKK

Mais aleatório impossível #bbb21 pic.twitter.com/75koJKQAd8 — Nik mas não de Nicole ????????? (@Nik_tkmt) April 28, 2021

A sister também entra na brincadeira e tenta fugir do local, mas Fiuk levanta a camisa mostrando os mamilos. Juliette decide então abraçar o tronco do rapaz e depois dá um selinho na barriga do artista, que se contenta: “Vou dormir com você hoje".