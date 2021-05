Nego Di confirma presença na final do BBB21 e brothers gravam vídeo juntos

CB Correio Braziliense

Confinados em hotel, brothers celebram antes da final do BBB21 - (crédito: Reprodução/Instagram)

A final do Big Brother Brasil deste ano (BBB21) é aguardada pelos fãs do reality nesta terça-feira (4/5). E, uma das maiores polêmicas entre os internautas, a participação de Nego Di no encerramento do programa foi confirmada.

Depois de alfinetar os demais brothers e sisters pelo Twitter apontando ‘falsidade’, o comediante postou uma série de sotires no Instagram confirmando que estará presente. Ele ainda brinca com os bordões de Lumena no programa.

Confira:

Também pelo Instagram, Rodolfo compartilhou um momento em que celebra com amigos de elenco o retorno ao confinamento. Nas imagens, aparecem Caio, Arthur, Projota e outros. Veja: