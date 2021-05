Canal Brasil terá programação especial em homenagem a Paulo Gustavo

CB Correio Braziliense

Minha mãe é uma peça será exibido na noite desta quarta, no Canal Brasil - (crédito: Downtown Filmes/Divulgação)

O Canal Brasil vai prestar uma homenagem ao ator Paulo Gustavo, morto na noite de terça-feira (4/5) por complicações da covid-19. Nesta quarta-feira (5/5), serão exibidos dois filmes estrelados por ele em sequência. Além disso, o Cine Jornal, às 13h30, será dedicado à obra de Paulo.

A dobradinha de comédias começa com Minha mãe é uma peça (2013), às 21h30. O longa de André Pellenz inaugura a trilogia protagonizada por dona Hermínia, espécie de alter ego da mãe de Paulo Gustavo. Com muita graça, ele mostra uma mulher que quer controlar cada passo dos filhos adultos, Marcelina (Mariana Xavier) e Juliano (Rodrigo Pandolfo).

Em seguida, será a vez de o público assistir a Vai que cola - O filme (2015), de César Rodrigues. O filme é como se fosse um spin-off da série homônima, sucesso no Multishow (leia a declaração do canal sobre a morte de Paulo Gustavo). O roteiro mostra como Valdo (Paulo Gustavo) chega à pensão de Dona Jô (Catarina Abdalla) após se envolver em problemas com bandidos perigosos. Colega dele neste filme e no seriado, Marcus Majella lamentou a perda do amigo nas redes sociais.

Paulo Gustavo morreu na terça-feira (4/5), após ser internado, em 13 de março, com sintomas de covid-19. Paulo deixa o marido, Thales Bretas, e os filhos Gael e Romeu.