Vai Juliette! Joguinho de celular bate 700 mil downloads em menos de 15 dias

CB Correio Braziliense

(crédito: Play Store/ reprodução )

A ganhadora do Big Brother Brasil (BBB21), Juliette Freire, é sucesso em todas as plataformas. Com menos de 15 dias de lançamento, o jogo de celular produzido em sua homengem já bateu mais de 700 mil downloads. O jogo está entre os mais baixados da Play Store e da App Store

Vai Juliette! foi criado pelo paraibano Ittalo Ornilo e é inspirado na trajetória da sister dentro do BBB21. "Tenho trabalhado cerca de 6 horas por dia no jogo, todos os dias. Criando o conceito, desenhos, animações, programação e gravando, editando pra postar no Instagram. [Na vida real] é lógico que ela vai sair campeã da casa, a quantidade de cactos [apelido dos fãs da participante] só vai aumentar e ela vai continuar sendo o fenômeno que é, mesmo após o fim do programa", disse em entrevista ao G1.

O joguinho simula os desafios enfrentado pela sister dentro da casa, como paredões, cobras e bananas. Para ficar forte, o jogador tem que resgatar cactos e cuscuz.

A ganhadora do BBB soube da existência do jogo durante a entrevista que deu para Ana Maria Braga na manhã desta quarta-feira (5/5). A cara de surpresa da sister foi compartilhada nas redes sociais dela.