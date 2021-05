Marido de Paulo Gustavo, Thales Bretas, faz homenagem ao humorista: "pãe"

CB Correio Braziliense

(crédito: Reprodução / Instagram)

O médico Thales Bretas publicou uma homenagem nas redes sociais, na manhã deste domingo (9/5), ao marido, o humorista Paulo Gustavo que faleceu em decorrência da covid-19 e à sua mãe, Solange Bretas. Ele publicou uma foto de Paulo Gustavo caracterizado de Dona Hermínia, segurando e alimentando um dos filhos no colo: "pãe".

"As duas maiores mães da minha vida! A primeira é a maior do Brasil. Mas representou pra mim um pãe tão atencioso, carinhoso e dedicado. Na fofo ele amamentava Gael enquanto no set de filmagem! Te amo PG!

A outra é minha mãezinha quando conheceu os netos, a continuação da nossa família. Como vc foi sempre presente e amorosa todo o tempo comigo! Tenho certeza que deu tudo o q pôde. Te amo!! Amo vcs pra sempre!!!", postou.

O humorista morreu nesta terça-feira (4/5), vítima da covid-19. Deu entrada em 13 março no Hospital Copa Star, em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro, para observação e cuidados. No entanto, o quadro piorou e uma semana depois, no dia 21 do mês, ele teve de ser intubado. O caso foi se agravando e o ator teve de fazer um tratamento alternativo de oxigenação por membrana extracorpórea (Ecmo), uma espécie de "pulmão artificial" usado em casos de pneumonia grave.

Durante o período de internação, ele chegou a apresentar melhora, mas não resistiu. O corpo do humorista foi cremado na tarde da última quinta-feira (6/5) em Niterói, cidade na qual ele nasceu.