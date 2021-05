Missa de sétimo dia do ator Paulo Gustavo será transmitida ao vivo

VO Victória Olímpio

(crédito: Divulgação)

A missa de sétimo dia do ator Paulo Gustavo, que será realizada nesta terça-feira (11/5), será transmitida ao vivo pelo canal da Multishow. De acordo com Hugo Gloss, a cerimônia, que ocorrerá no Santuário do Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, será transmitida a partir das 18h30.

Aberta apenas para familiares e amigos próximos a fim de evitar aglomerações, os fãs do comediante também poderão acompanhar pelo Globoplay Mais Canais, que estará com o sinal aberto para a ocasião. A cerimônia será conduzida pelo Padre Omar.



Paulo morreu na última terça-feira (4/5), por complicações causadas pela covid-19. Ele foi cremado em Niterói, no Rio de Janeiro, sua cidade natal. Além dos familiares, compareceram famosos que eram próximos do ator, como Preta Gil, Tatá Werneck, Ingrid Guimarães e Marcus Majella.



O humorista ficou internado por quase dois meses. Ele deu entrada no hospital em 13 de março e foi intubado no dia 21 do mesmo mês. O nome de Paulo Gustavo pode batizar uma das principais vias da cidade onde o ator nasceu e cresceu.