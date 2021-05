Por R$ 299, Max, campeão do BBB9, dá curso de como vencer o reality

RN Ronayre Nunes

(crédito: Fabricio Mota/TV Globo)

Muitos já estão se preparando para a temporada de 2022 do reality Big Brother Brasil, e o ex-participante e ganhador da 9ª edição do programa, Max Porto, promete ajudar aqueles que sonham com a vitória no BBB. Contudo, a ajuda (ou “mentoria especializada e consultoria personalizada para aspirantes à reality shows” como anunciado) fica por R$ 299 (ou 12 vezes de R$ 29,13) em preço promocional anunciado no site do então milionário neste domingo (15/5).



Segundo a propaganda no Insta do moço, o curso tem uma “narrativa informal e descontraída” e “dicas valiosas que fazem toda a diferença”. As aulas têm divulgação para os cerca de 105 mil seguidores de Max na rede social.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Max Porto (@maxporto)

No site do Reality Maximizado (nome do curso), as informações apontam que “serão 5 semanas intensas e você vai receber os 5 passos e mais dicas que vão te ajudar a superar o processo seletivo mais concorrido do nosso país”. O curso pode ser pago no boleto, cartão de crédito ou pagamentos digitais.

Importante lembrar que as inscrições para o novo ano do reality já começaram (e você não precisa pagar nada para tentar entrar).