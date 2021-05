JG Jéssica Gotlib

Os dois assumiram o relacionamento em abril deste ano após um flagra de paparazzis - (crédito: Reprodução/Instagram)

O tempo fechou no perfil oficial de Henry Cavill no Instagram. É que o astro, conhecido por interpretar o Superman no cinema, se cansou de ler críticas escritas pelos seguidores à atual namorada, a empresária Natalie Viscuso. A maioria dos comentários diz que “ela não é bonita o bastante” para o ator e outros adjetivos similares.

“Eu sei que pode ser divertido especular, fofocar e mergulhar em nossas próprias câmaras de eco pessoal na internet, mas sua 'paixão' é descabida e causa danos às pessoas de quem eu mais gosto”, escreveu em legenda de uma foto ao lado de Natalie postada neste sábado (15/5).

O texto é educado — começa com o ator dizendo que quer “fazer um pequeno anúncio à comunidade” e que notou “alguma animosidade social nos últimos tempos”. Mas, aos poucos, Henry deixa escapar a bronca. “Embora eu aprecie a paixão e o apoio dessas mesmas pessoas que estão ‘especulando’, chegou a tal ponto que precisei dizer algo, o que, por si só, é uma coisa ruim”, ponderou.

E ainda puxou a orelha dos fãs. “Cada vez mais, as pessoas estão percebendo que seus pontos de vista podem ter sido limitados e que elas precisam expandi-los”, ressaltou completando que “é hora de parar”.

Por fim, o ator fez questão de dizer que está bem com as próprias escolhas e que apreciaria se seus admiradores se alegrassem com ele. “Eu sou muito feliz no amor e na vida. Eu ficaria enormemente grato se você ficasse feliz por mim.”

Leia a tradução do texto completo:

Caros fãs e seguidores, eu queria fazer um pequeno anúncio à comunidade. Não pude deixar de notar que tem havido alguma animosidade social nos últimos tempos. Está se tornando cada vez mais comum no meu feed.

Tem havido muita, vamos chamar de especulação por enquanto, sobre minha vida privada e minhas parcerias profissionais. Agora, embora eu aprecie a paixão e o apoio dessas mesmas pessoas que estão “especulando”, chegou a tal ponto que precisei dizer algo, o que, por si só, é uma coisa ruim.

Estamos vivendo em uma era de iluminação social. Cada vez mais, as pessoas estão percebendo que seus pontos de vista podem ter sido limitados e que elas precisam expandi-los para englobar outros. Portanto, para vocês que estão expressando seu desdém e mostrando seu desagrado através de uma surpreendente variedade de maneiras, é hora de parar.

Eu sei que pode ser divertido especular, fofocar e mergulhar em nossas próprias câmaras de eco pessoal na internet, mas sua “paixão” é descabida e causa danos às pessoas de quem eu mais gosto. Mesmo suas mais conservadoras suposições negativas sobre minha vida pessoal e profissional simplesmente não são verdadeiras.

Vamos abraçar juntos esta era de iluminação social e seguir em frente com positividade. Eu sou muito feliz no amor e na vida. Eu ficaria enormemente grato se você ficasse feliz por mim. Se você não consegue ficar feliz por mim, então, no mínimo, tente fazer-se orgulhoso e ser a melhor versão de si mesmo.