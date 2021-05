Cartela de cores, as 3 harmonias e cores universais: saiba como compor seu look

MA Mariana Araújo*

Um assunto recorrente nas redes sociais é a análise cromática e a cartela de cores pessoais. A técnica feita com tecidos coloridos que são colocados próximo ao rosto, busca a harmonia das cores de acordo com a tonalidade, subtonalidade e personalidade de cada pessoa.

Esse assunto foi o tema da live desta sexta-feira (21/5) com a consultora de imagem Julia Bianchetti no perfil do Instagram do Correio. Durante a live, Julia falou sobre cores, combinações e deu algumas dicas de como escolher o look ideal para cada ocasião.

Vale lembrar que a análise cromática e a consultoria de imagem são para todos os gêneros e que o importa é se sentir bem e confortável. Mas para aqueles que são apaixonados por moda e que querem saber como transmitir sua personalidade através das roupas, Ju Bianchetti reuniu as melhoras dicas.

Arrume-se para o que quer transmitir

Neste momento de pandemia e com as redes sociais, Julia comentou sobre a importância de se arrumar de acordo com a ocasião e o que você quer transmitir. "Tem que ter o bom senso e não ficar de pijama o dia inteiro, por mais que você não esteja sendo visto o tempo todo, você esta sendo visto o tempo todo". afirma.

Com o aumento das reuniões virtuais, muitas pessoas tem deixado de lado a estética e a forma de se vestir, mas é importante sempre estar bem vestida para que as pessoas te enxerguem da forma correta. Como exemplo, se você é uma pessoa em um cargo que deve transmitir responsabilidade e confiança, uma blusa com estampa infantil poderá passar uma imagem inversa.

Caso a ideia seja passar acessibilidade para os funcionários, a dica é usar uma peça que seja descontraída, seja na estampa ou nas cores, e apostar em uma terceira peça, como o blazer por exemplo. Julia ainda comenta sobre o uso de regatas e maquiagens pesadas que não são interessantes para o momento





Cores universais

Para quem nunca fez uma análise cromática, mas quer apostar nos tons certos, a consultora diz que o caminho é se jogar nas cores universais nos assessórios.

As ditas cores universais são aquelas que tem um equilíbrio nas três dimensões: temperatura, intensidade e profundidade. Essa mini cartela de seis cores, contem o esmeralda, azul royal, classic blue, marsala, vermelho e coral, geralmente, essas harmonizam com o tom de pele da maioria das pessoas.

O pretinho básico caiu por terra, Julia comenta que a ideia de que o preto cai bem com todo mundo é mito. Muitas cartelas nem contam com a tonalidade e ainda afirma que os tons neutros, como preto e branco podem ser modificados.

Com ou sem a cartela pessoal é possível fazer diversas combinações, e para isso, a consultora diz que vale apostar nas três harmonias bases com o auxilio do circulo cromático ou com aplicativos de combinação que também podem ajudar na hora de combinar.

As três harmonias

A harmonia monocromáticas - consiste em pegar uma cor e usar em todas as peças em tons diferentes, é elegante, alonga, dá um ar mais sério e a ideia é usar texturas diferentes nos tecidos para não parecer a mesma coisa.



Harmonia análoga - O uso de cores complementares como o rosa e o roxo, amarelo e verde, amarelo e azul, que conversam entre si em baixo contraste, é mais comum de encontrar na rua.

Harmonia complementar - Uso de cores opostas como o roxo com amarelo, roxo com laranja, geralmente são composições mais divertidas e ousadas.



Minimalismo

A consultoria de imagem e estilo acabam contribuindo para os famosos guarda-roupas de cápsula, que é montado de forma estratégica para que com poucas peças seja possível criar diversas combinações sem que pareça que a pessoa está usando as mesmas roupas.

Questionada sobre a consultoria, Julia afirma que é um investimento. A harmonia das cores com cada pessoa é única e não muda, independente da idade ou de procedimentos estéticos como o bronzeamento artificial.

Julia Biachetti

Trabalha a mais de 10 anos na área de consultoria de imagem, é formada em publicidade e hoje faz consultorias personalizada, análise cromática, personal shopper, avaliação de guarda-roupa, Workshop e palestras.





