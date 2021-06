Ana Clara ganha programa sobre The voice Kids: "Vocês vão amar"

VO Victória Olímpio

(crédito: Ana Clara/Instagram/Reprodução)

Ganhando destaque como apresentadora e conquistando cada vez mais espaço nas telas, Ana Clara, do Rede BBB, da TV Globo, revelou que ganhou um programa na emissora. Nas redes sociais, ela contou sobre o novo projeto que fará no Globoplay, serviço de streaming da Globo.

"Projeto novo! Novidade pra vocês: a partir do dia 11 de junho, eu vou estrear um programa novo no Globoplay sobre o The voice kids! Toda sexta-feira vai ter episódio novo com convidados especiais, desafios, entrevistas... bem na linguagem da internet que a gente goxxxta! Tô super animada pra mais um trabalho e tenho certeza que vocês vão amar!"

O programa será um bate-papo com participantes eliminados do The voice kids, com entrevistas sobre os episódios com convidados especiais e técnicos. Atualmente, Ana comanda o bate-papo com os eliminados de No limite, reality show de resistência.

A apresentadora começou a carreira em 2018, após participar do Big Brother Brasil (BBB18), ficando entre um dos principais nomes da edição. Ana Clara ganhou destaque após entrevistas com eliminados das temporadas seguintes, além da participar do Video Show. A ex-BBB também fez algumas coberturas para o Multishow.