Na web, espectadores criticam show de Wesley Safadão em 'No limite'

A tribo calango, do reality show da TV Globo, No limite, ganhou um prêmio diferenciado na edição desta segunda-feira (7/6): um luau com direito a churrasco, cerveja e um show comandado por Wesley Safadão. Apesar de o presente ter sido muito bem aproveitado pelos participantes, os espectadores não se animaram tanto assim, já que estão sempre esperando um pouco mais de desafios no programa de sobrevivência.

Expectativa #NoLimite: hj vcs vao almocar olho de cabra e quem vomitar vai ter q beber o vômito.



Realidade: quem ganhar a prova vai ganhar um luau com churrasco e show do wesley safadão!



Kkkkkkkkkkk — Samir Duarte (@eusousamir) June 8, 2021

Nas redes sociais, os espectadores não perderam a oportunidade de mostrar a frustração e falar sobre a expectativa que tinham: "Eu tô esperando esse povo comer bicho há 3 semanas e ai eles ganham churrasco e show de Wesley Safadão a aaaaa boninho cade o instinto selvagem".

eu tô esperando esse povo comer bicho a 3 semanas e ai eles ganham churrasco e show de Wesley safadão a aaaaa boninho cade o instinto selvagem#NoLimite pic.twitter.com/xUWxheDlMb — ?rafa? (@rafa_bsouza) June 8, 2021

Com o show e toda a comida, o programa foi comparado até mesmo com uma colônia de férias. Até o adjetivo 'nutella', termo usado para identificar uma situação ou pessoas que não atendem às expectativas, foi usado para definir o programa.

O conceito de ter um show de Wesley Safadão em pleno reality de sobrevivência, transformaram o #NoLimite em uma colônia de férias piorada — Robson Otanha (@robs_error) June 8, 2021

Luau com Wesley safadão como privilégio. Já já eles vão ganhar um day use no Beach Park. Vai vendo #NoLimite pic.twitter.com/8dgCdQnsJ9 — Robson Ferreira ?????‍???? (@robson7ferreira) June 8, 2021