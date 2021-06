Desmaio, foto e show errado: confira o que bombou na semana dos famosos

RN Ronayre Nunes

O Destaque Pop deste sábado (12/6), apresenta um cardápio e tanto do que as celebridades andaram aprontando nesta última semana - (crédito: Reprodução/YouTube/Matheus Mazzafera — Reprodução/Twitter/@FabioPorchat — TV Globo/Reprodução)

Alguns criticam, outros julgam, mas no final o sentimento é compartilhado pela grande maioria do mundo: uma fofoquinha libera uma boa dose de serotonina. E para deixar o seu cérebro nadando em prazer, o Destaque Pop deste sábado (12/6), apresenta um cardápio e tanto do que as celebridades andaram aprontando nesta última semana. Se liga:



Quem nunca?

Em um vídeo no canal de Matheus Mazzafera, Pocah e o noivo, Ronan Souza, compartilharam uma situação “inusitada”: a cantora já desmaiou durante o sexo. Pois é. Vou te dar um minuto para digerir a informação. Bem, o empresário tentou explicar: "(Foi) no banheiro. Porque a gente estava há muito tempo debaixo d'água, eu acho. Uma hora e pouco. Estava gostoso, água quente”.

Cada vez mais internacional

Anitta está cada vez mais internacional. A novidade da vez é que a carioca está confirmada no line-up do Rock in Rio Portugal. A apresentação dela está marcada para 26 de junho de 2022.

Caribenha



De férias em Curaçao, a cantora Ludmilla não se fez de rogada ao mostrar o corpão durante vários momentos de bronzes nas redes sociais.

É melhor não

Em seu melhor momento, Fábio Porchat deu uma clássica zoada em Luciano Huck ao ponderar que talvez não fosse uma boa ideia tirar uma foto com o apresentador devido a má fama das companhias dele. Já diria o provérbio chines: "Mais vale prevenir que remediar".

Melhor não né pic.twitter.com/3Q9vgCriSA — Fabio Porchat (@FabioPorchat) June 8, 2021

Ladeira a baixo

Esta humilde coluna já falou sobre como o No limite anda bem longe do limite, e esta semana o reality desceu mais a ladeira e presenteou os participantes com um show de Wesley Safadão. Quase uma colônia de férias.

Férias

João Augusto Liberato, o filho de Gugu, começou a semana curtindo umas férias em alto nível. O rapaz de 19 anos, e a namorada, Gracie, estão na Grécia. João foi discreto (como de costume) e não compartilhou nada sobre o passeio nas redes sociais, mas a companheira não aguentou e dividiu com os seguidores um clique dos pombinhos em Atenas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por gracie (@grrrrayyyy)

Bronzeado à la Sol

Tadeu Schmidt bombou nos TT’s do último domingo (6/6) pelo bronzeado que parece ter feito no próprio Sol. Como de costume, a internet não perdoou e o apresentador virou um meme ao lado de Ross.