Com preços competitivos, HBO Max chega ao Brasil em 29 de junho

PI Pedro Ibarra*

Logo da HBO Max - (crédito: Warner Media/Divulgação)

A HBO Max finalmente recebeu a data em que estará disponível no Brasil. O streaming chega ao Brasil no dia 29 de junho. A plataforma é o mais novo produto da Warner Media e unirá produções HBO, Warner Bros, DC e Cartoon Network.

Serão dois planos, o mobile, apenas para dispositivos móveis como smartphones e tablets, no valor de R$ 19,97; e o Multitelas, para todo tipo de aparelho com conexão à internet, no valor de R$ 28. Em caso de assinatura trimestral ou anual, os descontos podem chegar a 30%. Quem já assina os canais HBO terá o acesso ao HBO Max como parte do pacote. Haverá um tempo teste de sete dias e alguns episódios de séries gratuitos na plataforma.

Segundo a própria HBO, a união dos conteúdos das várias produtoras na plataforma gerou um catálogo com mais de 15 mil horas de entretenimento. Alguns dos títulos mais famosos dos cinemas e televisão estarão disponíveis no streaming. As séries Game of thrones, Friends e A família Soprano dividirão espaço com filmes como a Liga da Justiça de Zack Snyder, Casablanca, a trilogia Senhor dos anéis e a franquia Harry Potter. No Brasil e no México, a HBO Max também tem os direitos de transmissão dos jogos da Champions League, o maior torneio do futebol europeu.

A plataforma também vai apresentar produções originais como as séries Love life com Anna Kendrick e The flight attendant com Kaley Cuoco e o especial não roteirizado da série Friends. Apesar de já terem estreado ou estrearem antes da chegada da plataforma na América Latina, todos os títulos chegarão ao Brasil apenas no dia 29 de junho.

Outra novidade importante que a HBO Max anunciou é a chegada de estreias cinematográficas à plataforma. Os filmes estarão disponíveis no streaming, 35 dias após a data de estreia nos cinemas. Essa medida servirá para lançamentos com o Esquadrão Suicida e Duna, marcados para serem lançados ainda em 2021, além dos longas Mortal Kombat e Godzilla vs. Kong que já estrearam nos cinemas brasileiros e figuram no catálogo da plataforma.

Live completa de anúncio da HBO Max

* Estagiário sob a supervisão de Ricardo Daehn