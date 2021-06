Assista a Sour Prom, filme-concerto do álbum de estreia de Olivia Rodrigo

DL Douglas Lima - Especial para o Uai

(crédito: Reprodução/Instagram)

Na noite da última terça-feira (29/06), Olivia Rodrigo, cantora e compositora californiana do hit Drivers licence, que alcançou o primeiro lugar de diversas paradas musicais, incluindo a Billboard Hot 100, lançou seu primeiro filme-concerto: Sour prom.

O espetáculo foi dirigido por Kimberly Stuckwisch (Os portais) e Toby L (Rip up the road). E inclui todas as canções do seu álbum de estreia, Sour, que conta com os singles Drivers license, Deja vu e Good 4 u.

A produção tem apenas meia hora de duração e a temática é um tradicional baile de formatura das escolas norte-americanas. As canções do álbum de estreia de Olivia vão embalando todas as sequências do filme com todos os clichês que vemos nos filmes hollywoodianos.

Sour prom é encerrado com uma apresentação ao vivo do atual sucesso global, Good 4 u, cantada no campo do colégio, com uma banda escolar, jogadores de futebol americanos, líderes de torcida e arquibancadas lotadas. Sour prom está em primeiro lugar entre os vídeos mais vistos do YouTube.

Recentemente, Olivia, deu a primeira entrevista a um veículo brasileiro. O novo fenômeno americano do pop conversou com o jornalista Murilo Salviano, no Fantástico, da TV Globo.



Rodrigo disse que já está vacinada com as duas doses contra a covid-19. E revelou ter vontade de conhecer os fãs brasileiros, e que virá ao país assim que for possível.