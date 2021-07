Organização do Miss Bumbum toma medidas jurídicas após faixa arrancada

VO Victória Olímpio

(crédito: Reprodução/Redes Sociais)

A organização do Miss Bumbum Brasil 2021 entrou na justiça após a participante Taty Sindel arrancar a faixa das finalistas do concurso por não aceitar a derrota. Segundo informações do jornal Extra, a modelo alegou que a competição era comprada.

"O concurso está tomando todas as medidas cabíveis com a nossa assessoria jurídica. Em 2016, a candidata Aline Uva roubou a faixa de outra concorrente, ela foi acionada judicialmente e o concurso ganhou em todas as instâncias", relembra Cacau Oliver, organizador do concurso.

Realizada na noite de segunda-feira (5/7) em São Paulo, a final do concurso apresentado por Andressa Urach acabou em briga. Após as modelos Lunna LeBlanc, representante de Minas Gerais, e Juh Campos, de Roraima, serem declaradas vencedoras, Taty se revoltou e arrancou a faixa gritando ao vivo para as câmeras: "É roubado!".

Ainda ao jornal, Taty afirmou que não se arrepende do que fez e que causou a confusão por indignação com a pontuação final da competição: "Arranquei para desmascarar o concurso. Todo mundo falou que essas faixas são compradas".