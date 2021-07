Luciano Szafir apresenta melhora e é retirado de ventilação mecânica

Td Talita de Souza

Internado por reinfecção de covid-19 desde 23 de junho, o ator Luciano Szafir apresentou melhora e foi extubado pela equipe médica do Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro. Em nota enviada ao O Dia, a assessoria de imprensa do artista afirma que Szafir foi retirado da ventilação mecânica na manhã deste sábado (10/7) e recebe apenas suplementação de oxigênio.

“Segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas apresenta melhora evolutiva. Ainda sem previsão de alta”, diz o texto. Na última quinta-feira (8/7), o ator foi transferido do Hospital Samaritano para o Copa Star, após passar por uma cirurgia no intestino para a retirada de um hematoma e segmento do cólon.

Na ocasião, os médicos detectaram inflamação na parede interna do intestino, além de um tromboembolismo pulmonar por complicações da doença causada pelo novo coronavírus. Esta é a segunda vez que o ator de 52 anos é infectado pela covid-19. Em fevereiro deste ano, ele testou positivo para a doença, mas não desenvolveu um quadro grave.

O quadro de Szafir tem sido acompanhado de perto pelos familiares. A filha dele com Xuxa, Sasha Meneghel, antecipou a volta ao Brasil para estar com o pai. Já Xuxa, que é amiga do ex-companheiro, fez um desabafo nas redes sociais e criticou a demora do governo federal em vacinar a população.

“Já podia estar vacinado (duplamente) se o nosso Governo não estivesse preocupado em ganhar um dólar por vacina e dizendo não para a Pfizer e outras (mandando comprar vacina na casa da mãe)", pontuou Xuxa.