"Para mostrar que estou vivo"; diz Szafir emocionado em vídeo um dia após ser extubado

Td Talita de Souza

(crédito: Instagram/Reprodução)

Um dia após ser extubado, o ator Luciano Szafir publicou, na tarde deste domingo (11/7), um vídeo nas redes sociais. Na gravação, Szafir está deitado no leito em que está internado e com um acesso no nariz. Bastante emocionado, ele diz que o registro, com duração de 14 segundos, é uma forma de mostrar que está vivo.

“Oi gente, resolvi fazer esse vídeo, enfim, para mostrar que estou vivo e para [suspiro emocionado] agradecer”, disse. Internado por reinfecção de covid-19 desde 23 de junho, o ator Luciano Szafir apresentou melhora e foi extubado pela equipe médica do Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, na manhã de sábado (10/7).







Uma publicação compartilhada por Lucianoszafiroficial (@szafiroficial)

A publicação, com legenda “Fé em Deus sempre”, foi respondida por diversos famosos. O ator Lúcio Mauro Filho deixou um recado à Szafir e disse que a “corrente” de torcida para a recuperação do ator é forte. “Força e serenidade irmão! A corrente aqui tá forte! É muito amor! Tudo pra você”, escreveu.

Já o apresentador Otaviano Costa desejou força. “Fique bem, recupere-se logo e que venha a cura completa meu amigo. Força!!!”. A atriz e ex-BBB Carla Diaz também demonstrou apoio à Szafir. “Graças a Deus Lu, estamos rezando por vc amigo, força!!!!”, disse.

Na última quinta-feira (8/7), o ator foi transferido do Hospital Samaritano para o Copa Star, após passar por uma cirurgia no intestino para a retirada de um hematoma e segmento do cólon.

Na ocasião, os médicos detectaram inflamação na parede interna do intestino, além de um tromboembolismo pulmonar por complicações da doença causada pelo novo coronavírus. Esta é a segunda vez que o ator de 52 anos é infectado pela covid-19. Em fevereiro deste ano, ele testou positivo para a doença, mas não desenvolveu um quadro grave.