Adriana Lima faz montagem com foto de Megan Fox e recebe cantada da atriz

VO Victória Olímpio

(crédito: Adriana Lima/Instagram/Reprodução)

Adriana Lima conquistou o sonho de muitos (gringos e brasileiros) e foi convidada para um encontro com ninguém menos que Megan Fox. No Instagram, a modelo brasileira compartilhou a montagem de uma foto dela com a atriz dizendo que poderia ser dublê de Megan, pela semelhança entre as duas.

“Megan, se você precisar de uma dublê em um de seus filmes, pode me ligar! Minha única exigência é que a gente tenha o mesmo maquiador”, escreveu Adriana na legenda da publicação. O que ela não esperava era a resposta da artista, que não somente concordou com a ideia, como também deu uma cantada na brasileira e a convidou para sair.

“Mas e se eu precisar de uma namorada… Posso te ligar também? Patrick ainda pode estar envolvido de alguma forma. Ele pode nos maquiar quando eu te levar ao [restaurante] Nobu”, disse a atriz. Adriana não perdeu a oportunidade e entrou na brincadeira: “É um encontro. Te vejo hoje a noite, no restaurante.”

Adriana Lima faz montagem com foto de Megan Fox e recebe cantada (foto: Adriana Lima/Instagram/Reprodução)

Os comentários deixaram os internautas eufóricos, criando fanfics da possibilidade de um novo romance entre as duas. Atualmente, Megan Fox namora o rapper Machine Gun Kelly. Já Adriana Lima se divorciou em 2016 do ex-jogador de basquete Marko Jaric. Recentemente ela foi vista na companhia de um homem desconhecido.