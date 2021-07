Pênis imaginário? Internautas não deixam passar "detalhe" em foto de Angélica

RN Ronayre Nunes

Se a gente não tivesse falado, será que você ia perceber? - (crédito: Reprodução/Instagram/@lucianohuck)

Às vezes, os usuários das redes sociais acabam vendo mais coisas do que de fato existem, e que o diga o casal Luciano Huck e Angélica. Nesta segunda-feira (12/7), o apresentador postou uma foto da silhueta da amada no Instagram, com o mar ao fundo em um belo pôr do sol. Porém, um detalhe inusitado chamou mais atenção que o cenário paradisíaco.



O que ocorreu é que Angélica deixou as mãos na altura da cintura, e como a sombra escondeu as texturas do corpo da loira, ficou a impressão de existir um pênis no corpo da apresentadora. Huck até tentou elevar a imagem com a legenda “recarregando”, mas os seguidores não deixaram passar.

“Que susto!”, comentou um. “Tive que olhar duas vezes”, escreveu outra. “Essa foto não ficou legal, não. Grosso e grande!”, pontuou outro engraçadinho. Até gente famosa entrou na brincadeira. “A mente do humorista acelera nessas horas”, comentou o comediante Marco Luque.