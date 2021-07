Mariana Rios fez terapia aos 8 anos após se apaixonar por Patrick Swayze

VO Victória Olímpio

(crédito: Splendor Films/Reprodução - Mariana Rios/Instagram/Reprodução)

A atriz Mariana Rios, 36 anos, surpreendeu a todos após revelar que já precisou fazer terapia na infância por ter se apaixonado por Patrick Swayze, ator conhecido por Dirty dancing - ritmo quente, Ghost - do outro lado da vida e outros longas.

Ao participar do programa Que história é essa, Porchat?, do canal GNT, a atriz contou que, aos 8 anos, se apaixonou pelo ator internacional: “Eu tinha 8 anos, eu era apaixonada por ele. Comecei a fazer terapia por conta dele. Me apaixonei muito por ele. Assistia o filme dia inteiro. Chorava".

"Ficava o dia inteiro fazendo aquele dedinho que ele faz chamando a menina pra dançar. Meu dedo tava quase gangrenando, dando câimbra de tanto que eu fazia aquilo. Eu chorava e minha mãe fazia: ‘minha filha, você tem que parar. Ele é muito mais velho do que você'”, revelou, ainda durante participação no programa.

A artista brincou ainda ao dizer que rebatia a mãe afirmando que não estava entendendo o motivo de ela questionar a paixão: “Aí ela disse que ia me botar na terapia. Me colocou. Aí acabou Dirty dancing. Mas veio Ghost”, finalizou.