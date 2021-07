Após abertura de inquérito, Antonia Fontenelle rebate acusações

VO Victória Olímpio

Antonia Fontenelle se pronunciou após abertura de inquérito para investigar fala considerada xenofóbica, após comentar sobre o caso do DJ Ivis, acusado de violência doméstica pela ex-companheira Pâmella Holanda. A Polícia Civil da Paraíba determinou abertura da investigação pelo uso de "expressões aparentemente preconceituosas e xenofóbicas".

Em vídeo publicado no Youtube, a atriz não quis revelar o nome do investigador para evitar que ele conseguisse mais popularidade, além de afirmar que a investigação é uma injustiça. Fontenelle atribuiu ainda a comoção à vencedora do BBB21, Juliette Freire: "Eu não vou citar o nome do delegado aqui porque presente a gente só dá no Natal e no aniversário e hoje não é nenhum dos dois".

"Esse delegado da Polícia Civil de João Pessoa instaurou um inquérito policial para apurar um possível crime de racismo praticado por mim. Eu não cometi crime nenhum. Isso está mais que óbvio. É uma covardia o que estão fazendo comigo desde que eu usei a palavra 'paraíba' para o DJ Ivis, agressor de mulher. Isso graças à campeã do BBB", iniciou.

Antonia disse, ainda, que o delegado responsável compartilhou nas redes sociais uma notícia sobre o caso: "Faço barulho no Brasil inteiro. Sou respeitada no Rio de Janeiro. Políticos entram na minha casa pedindo voto. E não estou falando de vereador não, hein?! O senhor, que estudou pra isso, deveria saber o significado da palavra 'xenofobia'. Se o jogador Hulk Paraíba pode ser chamado de Paraíba e o DJ paraibano não pode ser chamada de 'paraíba'... O Hulk não tem o nome de 'Paraíba' na certidão de nascimento", declarou. Fontenelle relatou que está sendo alvo de ataques e xingamentos e questionou se querem que ela se ajoelhe e peça perdão por algo que não fez.

"Quando estou errada, eu vou lá e faço [pedir desculpas]. Mas não venham tentar fazer política com o meu nome que eu não vou permitir. Pra me apontar o dedo vai ter que ter currículo ilibado. Não sabe o que é? Dá um Google. Vocês não estão falando de uma loirinha Nutella, não. Está falando com uma nordestina raiz. Não vou pedir perdão de um crime que não cometi. Não esperem isso de mim", finalizou.

Entenda o caso

No Instagram, Antonia Fontenelle falava sobre o caso do artista e escreveu: "Esses Paraíbas fazem um pouquinho de sucesso e acham que podem tudo". Após críticas, ela completou: "Paraíba é força de expressão, quem faz 'paraibada', como por exemplo bater em mulher. Esses machos escrotos que ganham uns trocados e acham que podem tudo".

O delegado responsável pelo caso, Pedro Ivo, falou sobre as acusações: "Expressões como 'paraibada', como 'esse Paraíba', são expressões que aparentemente caracterizam crime previsto no artigo 20 da Lei 7716 de 1989, a chamada Lei do Racismo, que prevê penas para condutas criminosas de intolerância em geral".