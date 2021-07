Britney Spears agradece presente de Selena Gomez: "Obrigada por me surpreender"

VO Victória Olímpio

(crédito: Instagram/Reprodução)

Britney Spears compartilhou um momento de felicidade que teve após receber um presente inesperado. Nas redes sociais, a cantora agradeceu a surpresa feita por Selena Gomez, que já declarou ser fã de Britney e se posicionou a favor da artista no caso da tutela contra o pai.

Selena enviou alguns itens de maquiagem e biquíni de sua marca, a RareBeauty. "Ok, pessoal … Ótimas notícias! Quando acordei ganhei uma caixa muito bacana com um biquíni e meus três produtos de maquiagem favoritos da Selena Gomez!", escreveu Britney em publicação no Instagram.

"Seus brilhos são muito divertidos e seu spray para o rosto antes da maquiagem é uma bomba e cheira muito bem! Selena…. Obrigada por me surpreender com este presente… Estou procurando por brilhos”, finalizou agradecendo a artista.

Nos comentários, Selena revelou estar feliz por ter agradado Britney, além de se declarar para ela: "Isso me deixa muito feliz! Espero que goste - te amo muito".